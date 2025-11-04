De acordo com informações da PM, o motorista de um carro que estava com a CNH vencida avançou o sinal vermelho na rua Rangel Pestana e atingiu uma motocicleta que seguia pela rua do Rosário. Com o impacto, a condutora da moto, que estava com a carteira de habilitação cassada foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos leves.

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel mobilizou equipes da Polícia Militar e do resgate na tarde desta terça-feira (4), no cruzamento das ruas Rangel Pestana e do Rosário, na região central de Piracicaba.

A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada ao Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT). Durante o atendimento, o condutor de uma caminhonete relatou que tentou desviar do acidente, mas acabou colidindo levemente contra o automóvel envolvido. Ele permaneceu no local e prestou auxílio à vítima.

Ao consultar os sistemas policiais, os agentes constataram que o motorista do automóvel estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e o veículo com licenciamento irregular desde 2021. Já a motocicleta também apresentava licenciamento vencido desde 2022, e a condutora possuía o direito de dirigir cassado.

Diante das irregularidades, foram lavrados os autos de infração cabíveis, e tanto o carro quanto a motocicleta foram apreendidos e levados ao pátio. O motorista foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Piracicaba, onde a autoridade de plantão registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal na direção de veículo automotor.