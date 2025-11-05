Em 2010, o IBGE havia contabilizado 58 mil uniões homoafetivas no país. Em 2022, esse total saltou para 480 mil, representando uma multiplicação superior a oito vezes.

O número de uniões conjugais entre pessoas do mesmo sexo registrou um crescimento expressivo de 728% no Brasil em um período de 12 anos. Os dados, que comparam o Censo 2010 com o Censo 2022, foram divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no suplemento Nupcialidade e Família.

No Censo 2010, as relações homoafetivas constituíam 0,1% das unidades domésticas. Em 2022, essa participação atingiu 0,7%.

A pesquisadora do IBGE Luciane Barros Longo classificou a expansão como "importante", sinalizando que ela acompanha as transformações sociais. "Ao longo desses 12 anos, a gente teve um movimento de formalização maior dessas uniões. Também houve uma transformação da sociedade, na qual as pessoas tiveram mais liberdade em assumir as suas relações”, avaliou.

Dados do levantamento

O levantamento do IBGE detalhou o perfil dessas uniões conjugais homoafetivas. A maioria dos casais era formada por mulheres, que representavam 58% do total, enquanto 42% eram constituídos por homens. Quanto ao tipo de união, a modalidade consensual foi a mais frequente, abrangendo 77,6% dos casais. Em seguida, figurava o casamento exclusivamente civil, com 13,5%, seguido pelo casamento civil e religioso (7,7%) e, por último, o casamento apenas religioso (1,2%).