DADOS CENSO

IBGE divulga 30 sobrenomes mais populares no Brasil; veja lista

Por Bruno Mendes/JP |
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A divulgação inédita utiliza dados coletados durante o Censo 2022
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tornou pública nesta terça-feira (4) a lista dos sobrenomes mais frequentes no país. A divulgação inédita utiliza dados coletados durante o Censo 2022.

A lista permite mapear a popularidade dos nomes de família e complementa as informações já conhecidas sobre os nomes próprios, que indicam Maria como o mais comum entre mulheres e José entre homens.

Os 30 Sobrenomes mais populares no Brasil

O sobrenome Silva lidera o ranking com mais de 34 milhões de registros. Em seguida, aparecem Santos e Oliveira, completando o pódio.

A lista, em ordem decrescente de popularidade, é a seguinte:

  1. Silva (34.030.104 registros)
  2. Santos (21.367.475)
  3. Oliveira (11.708.947)
  4. Souza (9.197.158)
  5. Pereira (6.888.212)
  6. Ferreira (6.226.228)
  7. Lima (6.094.630)
  8. Alves (5.756.825)
  9. Rodrigues (5.428.540)
  10. Costa (4.861.083)
  11. Sousa (4.797.390)
  12. Gomes (4.046.634)
  13. Nascimento (3.609.232)
  14. Araujo (3.460.940)
  15. Ribeiro (3.127.425)
  16. Almeida (3.069.183)
  17. Jesus (2.859.490)
  18. Barbosa (2.738.119)
  19. Soares (2.615.284)
  20. Carvalho (2.599.978)
  21. Martins (2.576.764)
  22. Lopes (2.337.914)
  23. Vieira (2.102.389)
  24. Rocha (2.044.495)
  25. Dias (2.035.387)
  26. Goncalves (2.028.298)
  27. Fernandes (1.835.974)
  28. Santana (1.815.982)
  29. Andrade (1.707.452)
  30. Batista (1.703.130)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibiliza em sua plataforma digital a ferramenta para consulta de sobrenomes, onde é possível verificar a frequência e detalhes adicionais sobre o nome de família.

A pesquisa também estabeleceu a prevalência de nomes próprios no país, confirmando Maria como o nome feminino mais comum e José como o mais frequente entre os homens.

O ranking completo tanto de nomes quanto de sobrenomes está acessível no portal do IBGE.

