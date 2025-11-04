O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tornou pública nesta terça-feira (4) a lista dos sobrenomes mais frequentes no país. A divulgação inédita utiliza dados coletados durante o Censo 2022.
A lista permite mapear a popularidade dos nomes de família e complementa as informações já conhecidas sobre os nomes próprios, que indicam Maria como o mais comum entre mulheres e José entre homens.
Os 30 Sobrenomes mais populares no Brasil
O sobrenome Silva lidera o ranking com mais de 34 milhões de registros. Em seguida, aparecem Santos e Oliveira, completando o pódio.
A lista, em ordem decrescente de popularidade, é a seguinte:
- Silva (34.030.104 registros)
- Santos (21.367.475)
- Oliveira (11.708.947)
- Souza (9.197.158)
- Pereira (6.888.212)
- Ferreira (6.226.228)
- Lima (6.094.630)
- Alves (5.756.825)
- Rodrigues (5.428.540)
- Costa (4.861.083)
- Sousa (4.797.390)
- Gomes (4.046.634)
- Nascimento (3.609.232)
- Araujo (3.460.940)
- Ribeiro (3.127.425)
- Almeida (3.069.183)
- Jesus (2.859.490)
- Barbosa (2.738.119)
- Soares (2.615.284)
- Carvalho (2.599.978)
- Martins (2.576.764)
- Lopes (2.337.914)
- Vieira (2.102.389)
- Rocha (2.044.495)
- Dias (2.035.387)
- Goncalves (2.028.298)
- Fernandes (1.835.974)
- Santana (1.815.982)
- Andrade (1.707.452)
- Batista (1.703.130)
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibiliza em sua plataforma digital a ferramenta para consulta de sobrenomes, onde é possível verificar a frequência e detalhes adicionais sobre o nome de família.
A pesquisa também estabeleceu a prevalência de nomes próprios no país, confirmando Maria como o nome feminino mais comum e José como o mais frequente entre os homens.
O ranking completo tanto de nomes quanto de sobrenomes está acessível no portal do IBGE.