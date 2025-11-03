Na tarde desta segunda-feira (3), o deputado estadual Alex Madureira participou, ao lado do prefeito Helinho Zanatta, de uma importante reunião com o reitor da Unicamp, Prof. Dr. Paulo Cesar Montagner, para tratar sobre a vinda do Curso de Medicina para Piracicaba. O encontro ocorreu no Hospital Regional de Piracicaba Zilda Arns (HRP/Unicamp) e reuniu representantes da universidade, do poder público municipal e de instituições parceiras.

A reunião marcou mais um passo nas tratativas para que Piracicaba receba uma faculdade de Medicina da Unicamp, uma reinvindicação que tem sido pauta constante do deputado Alex Madureira, que tem atuado de forma articulada junto à Unicamp e ao Governo do Estado para viabilizar a proposta, que representa um avanço expressivo para a formação de profissionais de saúde.

Além do reitor, também participaram do encontro o chefe de gabinete Prof. Dr. Osvaldir Taranto, a pró-reitora de Graduação Profª. Dra. Mônica Cotta, o diretor executivo da DEAS Prof. Dr. Luiz Carlos Zeferino, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, Prof. Dr. Cláudio Coy, e o diretor executivo do HRP/Unicamp Prof. Dr. José Roberto Matos de Souza, entre outros integrantes das equipes técnicas e institucionais. A comitiva do deputado contou ainda com o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Thais Fornicola, o gestor do Parque Tecnológico de Piracicaba, Daniel Sonoda, e o diretor da Fumep, Luiz Chorilli Neto.

Para Alex Madureira, o encontro foi produtivo e reforça o compromisso conjunto em transformar o projeto em realidade.