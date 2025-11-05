Os bebês também são grandes beneficiados. Neri ressalta que "investimentos feitos na primeira infância têm um retorno social muito mais alto", e a medida fortalece a relação do bebê com os pais desde os primeiros dias de vida. A longo prazo, a licença-paternidade pode até mesmo ter um impacto demográfico positivo, estimulando casais a ter mais filhos, o que é crucial para a economia em um país que vive uma rápida transição demográfica.

Custo Fiscal e Contexto Internacional

O custo fiscal da medida é estimado em R$ 5,4 bilhões até 2030, valor que será compensado pelo INSS. Apesar de resistências de alguns parlamentares e do setor empresarial devido ao impacto fiscal, defensores como Imaizumi argumentam que se trata de um investimento social com reflexos positivos no médio e longo prazos, citando a "curva de Heckman", que aponta altos retornos em investimentos na primeira infância.

No cenário internacional, a licença-paternidade varia amplamente. Países como Suécia e Nova Zelândia oferecem licenças parentais igualitárias e extensas (480 e 182 dias, respectivamente, compartilhados entre os pais). Em contraste, os Estados Unidos não possuem licença parental remunerada em nível federal, e o Chile oferece apenas uma semana exclusiva para os pais, embora com possibilidade de compartilhamento da licença parental da mãe. A França e Portugal, por sua vez, já oferecem períodos mais longos de licença remunerada para os pais. A aprovação na Câmara posiciona o Brasil em um caminho de modernização e maior equidade nas políticas de apoio à família.