Segundo ela, “a droga é uma mercadoria como qualquer outra” e, portanto, deveria ser tratada como atividade econômica sujeita a impostos e controle estatal.

Durante sessão na Câmara Municipal de Porto Alegre, a vereadora Karen Santos (PSOL) provocou polêmica ao afirmar que traficantes seriam “trabalhadores megaexplorados” e que a legalização e regulamentação das drogas seria o caminho mais eficaz para enfrentar o tráfico.

As declarações ocorreram na última quarta-feira, em meio à repercussão nacional das operações policiais realizadas no Rio de Janeiro, que resultaram em mais de cem mortes nos complexos da Penha e do Alemão. A ação, que tinha como alvo membros do Comando Vermelho, dividiu opiniões em todo o país.

Enquanto setores da esquerda denunciaram o que chamaram de “massacre” nas comunidades, apontando abusos e letalidade policial, autoridades e representantes da direita celebraram a ofensiva.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou o resultado como uma vitória das forças de segurança, destacando a prisão de criminosos e a apreensão de fuzis, armas e toneladas de entorpecentes.