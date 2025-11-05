De acordo com o advogado trabalhista Vinícius Cunha Brandão, da Weiss Advocacia, a lei determina que o salário seja quitado até o quinto dia útil do mês subsequente. E, crucialmente, os sábados são incluídos nessa contagem, independentemente de serem dias de trabalho efetivo na empresa.

Os trabalhadores brasileiros sob regime CLT devem ficar atentos: o prazo final para o pagamento dos salários referentes ao mês de outubro é nesta quinta-feira (6). A data, que pode gerar alguma confusão por conta do início do mês em um sábado, segue as diretrizes da legislação trabalhista, que considera o sábado como dia útil para este cálculo específico.

Para esclarecer a contagem deste mês de novembro, o cálculo se desenha da seguinte forma:

O primeiro dia útil foi o sábado, 1º de novembro.

A segunda-feira, 3 de novembro, marcou o segundo dia útil.

A terça-feira, 4 de novembro, foi o terceiro dia útil.

A quarta-feira, 5 de novembro, representa o quarto dia útil.

Portanto, a quinta-feira, 6 de novembro, é o quinto e último dia útil para que os empregadores efetuem o pagamento dos vencimentos de outubro.

O que acontece se o pagamento atrasar?

Qualquer pagamento de salário realizado após o quinto dia útil estabelecido pela lei já configura atraso, o que acarreta consequências para o empregador. A empresa é automaticamente obrigada a corrigir os valores devidos, aplicando a correção monetária a partir do primeiro dia do mês.

Contudo, o advogado Vinícius Cunha Brandão alerta que a situação pode se agravar consideravelmente em casos de atrasos recorrentes. Essa prática, se habitual, pode ser interpretada como uma falta grave do empregador, concedendo ao funcionário o direito de solicitar uma rescisão indireta. Por meio da rescisão indireta, o trabalhador pode encerrar o vínculo empregatício por culpa da empresa, garantindo todos os direitos que teria em uma demissão sem justa causa, como aviso prévio, multa de 40% do FGTS e seguro-desemprego.