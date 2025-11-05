A GOL Linhas Aéreas está com um processo seletivo aberto para preencher mais de 150 vagas de emprego em todo o território nacional. A iniciativa reflete a fase de expansão e modernização da companhia, que busca talentos para integrar suas equipes com contratação imediata e regime CLT. As oportunidades abrangem desde posições de nível inicial até cargos especializados em gestão, com um pacote de benefícios considerado um dos mais competitivos do setor.
VEJA MAIS:
- Câmara de Piracicaba terá Semana do Primeiro Emprego; veja
- Salário de até R$26 mil: veja os concursos abertos esta semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Os futuros colaboradores da gigante da aviação terão acesso a um conjunto robusto de vantagens, incluindo plano de saúde e odontológico, vale-alimentação e vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e a cobiçada Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Além disso, a GOL investe no bem-estar de seus funcionários com programas como Gympass e TotalPass, e oferece a flexibilidade de folga no dia do aniversário, além de oportunidades contínuas de crescimento interno por meio de treinamentos e capacitações.
Diversidade de Funções e Flexibilidade de Trabalho
As vagas estão distribuídas por diversas áreas, como operações, administração, técnica e comercial, e contemplam diferentes modalidades de trabalho: presencial, híbrido ou remoto, dependendo da função. Essa flexibilidade busca atender às necessidades dos profissionais e otimizar a performance das equipes.
As oportunidades estão concentradas em grandes centros e regiões estratégicas do país, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. Entre os cargos disponíveis, encontram-se funções como almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais. A companhia valoriza perfis colaborativos e com afinidade pelo dinâmico setor aéreo, além das formações e experiências específicas para cada posição.
Uma Cultura de Crescimento e Inovação
Desde sua fundação em 2001, a GOL consolidou-se como uma das maiores companhias aéreas do Brasil e da América Latina. Sua cultura organizacional é pautada pelos princípios "Simples, Humana e Inteligente", promovendo um ambiente de trabalho inclusivo, tecnológico e focado na eficiência operacional. A abertura dessas mais de 150 vagas é um reflexo direto da retomada plena do transporte aéreo nacional e da ampliação das rotas regionais, que exigem o fortalecimento das equipes em aeroportos, escritórios e centros técnicos para garantir agilidade e qualidade no atendimento aos passageiros.
Como Participar do Processo Seletivo
Os interessados em alçar voo em uma das maiores empresas de aviação do país podem acessar o portal de carreiras da GOL na Gupy. O processo seletivo é totalmente online e inclui etapas como análise curricular, testes técnicos e entrevistas digitais. Candidatos que atenderem aos requisitos mínimos de cada função poderão ser convocados para etapas presenciais, realizadas nas unidades operacionais da companhia. As inscrições são gratuitas e permanecerão abertas até o preenchimento de todas as vagas disponíveis.
Com salários compatíveis com o mercado e uma ampla cobertura de benefícios, as oportunidades oferecidas pela GOL Linhas Aéreas representam uma chance real para quem busca estabilidade e desenvolvimento profissional em um setor em constante evolução.