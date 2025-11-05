Os futuros colaboradores da gigante da aviação terão acesso a um conjunto robusto de vantagens, incluindo plano de saúde e odontológico, vale-alimentação e vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e a cobiçada Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Além disso, a GOL investe no bem-estar de seus funcionários com programas como Gympass e TotalPass, e oferece a flexibilidade de folga no dia do aniversário, além de oportunidades contínuas de crescimento interno por meio de treinamentos e capacitações.

A GOL Linhas Aéreas está com um processo seletivo aberto para preencher mais de 150 vagas de emprego em todo o território nacional. A iniciativa reflete a fase de expansão e modernização da companhia, que busca talentos para integrar suas equipes com contratação imediata e regime CLT. As oportunidades abrangem desde posições de nível inicial até cargos especializados em gestão, com um pacote de benefícios considerado um dos mais competitivos do setor.

As vagas estão distribuídas por diversas áreas, como operações, administração, técnica e comercial, e contemplam diferentes modalidades de trabalho: presencial, híbrido ou remoto, dependendo da função. Essa flexibilidade busca atender às necessidades dos profissionais e otimizar a performance das equipes.

As oportunidades estão concentradas em grandes centros e regiões estratégicas do país, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. Entre os cargos disponíveis, encontram-se funções como almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais. A companhia valoriza perfis colaborativos e com afinidade pelo dinâmico setor aéreo, além das formações e experiências específicas para cada posição.

Uma Cultura de Crescimento e Inovação

Desde sua fundação em 2001, a GOL consolidou-se como uma das maiores companhias aéreas do Brasil e da América Latina. Sua cultura organizacional é pautada pelos princípios "Simples, Humana e Inteligente", promovendo um ambiente de trabalho inclusivo, tecnológico e focado na eficiência operacional. A abertura dessas mais de 150 vagas é um reflexo direto da retomada plena do transporte aéreo nacional e da ampliação das rotas regionais, que exigem o fortalecimento das equipes em aeroportos, escritórios e centros técnicos para garantir agilidade e qualidade no atendimento aos passageiros.

Como Participar do Processo Seletivo