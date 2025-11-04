04 de novembro de 2025
FEIRÃO DE EMPREGOS

Câmara de Piracicaba terá Semana do Primeiro Emprego; veja

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A proposta estabelece a criação da Semana Municipal do Primeiro Emprego no calendário oficial do município. O início será em março de 2026


O Plenário da Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, durante a 63ª Reunião Ordinária na última segunda-feira (3), o Projeto de Decreto Legislativo nº 75/2025. De autoria do vereador Paulo Henrique (Republicanos), a proposta estabelece a criação da Semana Municipal do Primeiro Emprego no calendário oficial do município.

O texto aprovado é um substitutivo elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR) e determina que a semana será realizada anualmente, sempre no mês de março.

O objetivo principal da iniciativa é promover a articulação e cooperação entre empresas, instituições de ensino e o poder público municipal. A finalidade é facilitar o acesso de jovens a oportunidades de trabalho e oferecer um espaço para o intercâmbio de informações e experiências que ajudem a orientar as escolhas de carreira.

As ações previstas poderão ser executadas em colaboração com entidades dos setores público e privado, associações de comércio e indústria, organizações da sociedade civil e agências de empregabilidade. A programação poderá incluir:

  • Palestras e seminários.
  • Workshops e fóruns.
  • Feirão do Primeiro Emprego.

Atividades de estímulo ao empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária entre a juventude.

A Semana Municipal do Primeiro Emprego também contará com uma reunião solene em homenagem à temática.

