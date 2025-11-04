O Plenário da Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, durante a 63ª Reunião Ordinária na última segunda-feira (3), o Projeto de Decreto Legislativo nº 75/2025. De autoria do vereador Paulo Henrique (Republicanos), a proposta estabelece a criação da Semana Municipal do Primeiro Emprego no calendário oficial do município.
- Piracicaba e região abrem 1,4 mil vagas de emprego; veja lista
- Salário de até R$26 mil: veja os concursos abertos esta semana
- Prefeitura e Santa Casa firmam parceria para vagas de emprego
O texto aprovado é um substitutivo elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR) e determina que a semana será realizada anualmente, sempre no mês de março.
O objetivo principal da iniciativa é promover a articulação e cooperação entre empresas, instituições de ensino e o poder público municipal. A finalidade é facilitar o acesso de jovens a oportunidades de trabalho e oferecer um espaço para o intercâmbio de informações e experiências que ajudem a orientar as escolhas de carreira.
As ações previstas poderão ser executadas em colaboração com entidades dos setores público e privado, associações de comércio e indústria, organizações da sociedade civil e agências de empregabilidade. A programação poderá incluir:
- Palestras e seminários.
- Workshops e fóruns.
- Feirão do Primeiro Emprego.
Atividades de estímulo ao empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária entre a juventude.
A Semana Municipal do Primeiro Emprego também contará com uma reunião solene em homenagem à temática.