O texto aprovado é um substitutivo elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR) e determina que a semana será realizada anualmente, sempre no mês de março.

O Plenário da Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, durante a 63ª Reunião Ordinária na última segunda-feira (3), o Projeto de Decreto Legislativo nº 75/2025. De autoria do vereador Paulo Henrique (Republicanos), a proposta estabelece a criação da Semana Municipal do Primeiro Emprego no calendário oficial do município.

O objetivo principal da iniciativa é promover a articulação e cooperação entre empresas, instituições de ensino e o poder público municipal. A finalidade é facilitar o acesso de jovens a oportunidades de trabalho e oferecer um espaço para o intercâmbio de informações e experiências que ajudem a orientar as escolhas de carreira.

As ações previstas poderão ser executadas em colaboração com entidades dos setores público e privado, associações de comércio e indústria, organizações da sociedade civil e agências de empregabilidade. A programação poderá incluir:

Palestras e seminários.

Workshops e fóruns.

Feirão do Primeiro Emprego.

Atividades de estímulo ao empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária entre a juventude.