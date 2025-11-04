Uma manhã de lazer e superação terminou em tragédia neste domingo (2) em São Paulo. A advogada Anna Sol Faria, de 34 anos, sofreu um infarto fulminante enquanto participava de uma corrida de rua na capital paulista. Apesar do atendimento imediato prestado por socorristas que acompanhavam o evento, ela não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.

Torcedora apaixonada e integrante de uma das famílias mais tradicionais do Boi-Bumbá Garantido, o tradicional Festival Folclórico de Parintins, no estado do Amazonas, Anna era filha de Zezinho Faria, ex-presidente da agremiação, sobrinha de Paulinho Faria, histórico apresentador do boi. Ela erai imã de João Paulo Faria, atual Amo do Vermelho e Branco.