Uma manhã de lazer e superação terminou em tragédia neste domingo (2) em São Paulo. A advogada Anna Sol Faria, de 34 anos, sofreu um infarto fulminante enquanto participava de uma corrida de rua na capital paulista. Apesar do atendimento imediato prestado por socorristas que acompanhavam o evento, ela não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.
Torcedora apaixonada e integrante de uma das famílias mais tradicionais do Boi-Bumbá Garantido, o tradicional Festival Folclórico de Parintins, no estado do Amazonas, Anna era filha de Zezinho Faria, ex-presidente da agremiação, sobrinha de Paulinho Faria, histórico apresentador do boi. Ela erai imã de João Paulo Faria, atual Amo do Vermelho e Branco.
O Boi Garantido confirmou a morte em nota oficial e manifestou profundo pesar, destacando o amor e o envolvimento de Anna com o grupo folclórico. “Perdemos uma mulher admirável, cuja paixão e alegria sempre inspiraram nossa nação vermelha e branca”, diz o comunicado.
Amigos e familiares ficaram em choque com a notícia da morte repentina. Nas redes sociais, as homenagens se multiplicaram, exaltando a vitalidade e o carisma da jovem advogada, que era conhecida por seu espírito alegre e dedicação ao Garantido.
O corpo foi velado em cerimônia restrita à família