Um caso de agressão terminou em mais uma denúncia na delegacia de Piracicaba. No último sábado (1º), um homem procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após, segundo ele, ser empurrado e arranhado no rosto pela ex-companheira, no bairro Morumbi.

De acordo com o relato da vítima, a mulher não teria aceitado o fim do relacionamento e partiu para a agressão física durante uma discussão. “Ela atacou e arranhou meu rosto”, contou o homem, que afirmou ainda que policiais militares presenciaram toda a cena.