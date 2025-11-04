Um caso de agressão terminou em mais uma denúncia na delegacia de Piracicaba. No último sábado (1º), um homem procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após, segundo ele, ser empurrado e arranhado no rosto pela ex-companheira, no bairro Morumbi.
VEJA MAIS
- Advogada de 34 anos passa mal e morre durante corrida de rua
- Grave colisão fere duas pessoas na SP 304 em Piracicaba
De acordo com o relato da vítima, a mulher não teria aceitado o fim do relacionamento e partiu para a agressão física durante uma discussão. “Ela atacou e arranhou meu rosto”, contou o homem, que afirmou ainda que policiais militares presenciaram toda a cena.
Este foi o segundo boletim de ocorrência registrado contra a mulher. Em outra ocasião, ela teria feito ameaças e atirado pedras na motocicleta do ex-companheiro.
A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias das agressões e investigar se há reincidência de comportamento violento por parte da suspeita.