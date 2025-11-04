Uma figura geométrica foi identificada em uma propriedade particular em Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina. A imagem surgiu em uma plantação de trigo e foi observada por moradores na manhã de terça-feira (4). A cidade já acumula registros recorrentes desse tipo de formação desde 2008.
Segundo um ufólogo que acompanha ocorrências do tipo no estado, o desenho tem cerca de 100 metros de diâmetro. O especialista afirma que Ipuaçu costuma registrar casos sempre entre os meses de outubro e novembro, período próximo à colheita do trigo.
A área será isolada para permitir análise técnica. O objetivo é verificar se a figura foi produzida por ação humana, por equipamento agrícola ou se há marcas que possam indicar outra origem. Os procedimentos previstos incluem medições, coleta de fotografias em alta definição, análise da curvatura dos caules e estudo do solo.
As imagens registradas pelos moradores já circulam em grupos regionais e serão encaminhadas para pesquisadores independentes. A prefeitura informou que aguarda o resultado das avaliações para definir se realizará algum comunicado oficial sobre o episódio.
Relatos semelhantes já ocorreram em anos anteriores em propriedades rurais do município, o que contribuiu para que Ipuaçu se tornasse conhecida informalmente como “Capital dos Agroglifos”.