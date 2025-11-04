Uma figura geométrica foi identificada em uma propriedade particular em Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina. A imagem surgiu em uma plantação de trigo e foi observada por moradores na manhã de terça-feira (4). A cidade já acumula registros recorrentes desse tipo de formação desde 2008.

Segundo um ufólogo que acompanha ocorrências do tipo no estado, o desenho tem cerca de 100 metros de diâmetro. O especialista afirma que Ipuaçu costuma registrar casos sempre entre os meses de outubro e novembro, período próximo à colheita do trigo.