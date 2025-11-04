O alerta de "perigo potencial" é o primeiro dos três níveis de severidade estabelecidos pelo INMET, que incluem também "perigo" (laranja) e "grande perigo" (vermelho). Para a região, o instituto aponta um baixo risco de danos como cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, mas a população deve permanecer atenta.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para Piracicaba e cidades vizinhas, indicando a possibilidade de tempestades com risco de granizo nas próximas horas. O aviso, válido das 3h da manhã desta terça-feira (4) até as 3h da madrugada de quarta-feira (5), alerta para a ocorrência de chuvas intensas de até 50 mm por dia e ventos fortes que podem atingir 60 km/h.

A instabilidade climática deve persistir ao longo da semana em Piracicaba. Segundo dados do ClimaTempo, nesta terça-feira (4), o sol aparece entre algumas nuvens, mas a chuva rápida pode ocorrer tanto durante o dia quanto à noite, com uma probabilidade de 79%. A temperatura mínima será de 19°C, enquanto a máxima pode chegar a 29°C.

A quarta-feira (5), segue o mesmo padrão de sol com nuvens, intercalado por pancadas de chuva e trovoadas, também com ocorrências rápidas durante o dia e à noite (65% de chance). Os termômetros registram mínima de 20°C e máxima de 30°C, o dia mais quente da previsão.

Já a quinta-feira (6), promete um cenário um pouco diferente. O sol estará presente, mas com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. A noite também será de muitas nuvens, e a chance de chuva é menor, em torno de 46%. As temperaturas variam entre 19°C (mínima) e 26°C (máxima).