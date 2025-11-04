O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para Piracicaba e cidades vizinhas, indicando a possibilidade de tempestades com risco de granizo nas próximas horas. O aviso, válido das 3h da manhã desta terça-feira (4) até as 3h da madrugada de quarta-feira (5), alerta para a ocorrência de chuvas intensas de até 50 mm por dia e ventos fortes que podem atingir 60 km/h.
O alerta de "perigo potencial" é o primeiro dos três níveis de severidade estabelecidos pelo INMET, que incluem também "perigo" (laranja) e "grande perigo" (vermelho). Para a região, o instituto aponta um baixo risco de danos como cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, mas a população deve permanecer atenta.
Previsão do tempo para a semana
A instabilidade climática deve persistir ao longo da semana em Piracicaba. Segundo dados do ClimaTempo, nesta terça-feira (4), o sol aparece entre algumas nuvens, mas a chuva rápida pode ocorrer tanto durante o dia quanto à noite, com uma probabilidade de 79%. A temperatura mínima será de 19°C, enquanto a máxima pode chegar a 29°C.
A quarta-feira (5), segue o mesmo padrão de sol com nuvens, intercalado por pancadas de chuva e trovoadas, também com ocorrências rápidas durante o dia e à noite (65% de chance). Os termômetros registram mínima de 20°C e máxima de 30°C, o dia mais quente da previsão.
Já a quinta-feira (6), promete um cenário um pouco diferente. O sol estará presente, mas com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. A noite também será de muitas nuvens, e a chance de chuva é menor, em torno de 46%. As temperaturas variam entre 19°C (mínima) e 26°C (máxima).
A sexta-feira (7), traz de volta a instabilidade mais acentuada. O sol aparecerá entre muitas nuvens, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite, e trovoadas (78% de probabilidade). A mínima será de 17°C, e a máxima pode atingir 30°C.
O fim de semana começa com chuva forte e trovoadas no sábado (8). A manhã será chuvosa, com aberturas de sol à tarde, mas ainda com pancadas de chuva. A noite também será chuvosa, com uma alta probabilidade de 92% de precipitação. As temperaturas ficam entre 18°C e 29°C.
Para encerrar a semana, o domingo (9) deve trazer um alívio nas chuvas. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com poucas nuvens à noite e 0% de chance de chuva. As temperaturas serão mais amenas, com mínima de 16°C e máxima de 25°C.
Como se proteger e buscar ajuda
Diante do cenário de instabilidade, é fundamental que a população adote medidas de segurança. Em caso de emergências, como alagamentos ou quedas de árvores, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Problemas relacionados a cortes no fornecimento de energia elétrica ou quedas de postes devem ser comunicados à companhia de energia elétrica local, cujo telefone é 116.
Recomenda-se evitar áreas de risco, não se abrigar sob árvores durante tempestades e desligar aparelhos elétricos da tomada para prevenir danos. Acompanhar os avisos das autoridades é crucial para garantir a segurança de todos.