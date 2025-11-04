04 de novembro de 2025
ACIDENTE NA ESTRADA

Colisão violenta termina com duas vítimas na SP 304 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Uma pista de rolamento e o acostamento ficaram fechados, para o trabalho de socorro e liberação da via.
  Uma colisão envolvendo um automóvel e duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (4), no km 158 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 6h, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de resgate da concessionária, que prestaram atendimento às vítimas e as encaminharam para unidades de saúde da cidade.

Uma faixa de rolamento e o acostamento precisaram ser interditados temporariamente para o trabalho das equipes de socorro e limpeza da via.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.

