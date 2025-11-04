Uma colisão envolvendo um automóvel e duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (4), no km 158 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba.

VEJA MAIS

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 6h, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de resgate da concessionária, que prestaram atendimento às vítimas e as encaminharam para unidades de saúde da cidade.