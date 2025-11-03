A jovem Beatriz Munhos, de apenas 22 anos, teve sua vida brutalmente interrompida por um disparo de arma de fogo na cabeça, enquanto tentava concluir a venda de um drone pela internet no "golpe do falso comprador". Ao lado do pai e do namorado, a jovem se tornou vítima de um crime violento ao cair em uma emboscada quando chegou para entregar o aparelho, em Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. O suspeito foi preso.
Câmeras de segurança e relatos de moradores revelaram a violência do ataque: dois homens chegaram em uma motocicleta, com mochilas de entregador como disfarce, e anunciaram o roubo em instantes. Beatriz reagiu tentando se defender com um spray de pimenta, mas não conseguiu deter a ação dos criminosos. O disparo que atingiu sua cabeça foi fatal, deixando familiares e amigos em estado de choque e descrença. O pai da jovem também foi assaltado, tendo seu celular levado pelos assaltantes.
Casos semelhantes já ocorreram no bairro, levantando a suspeita de que a venda do drone poderia ter sido uma armadilha planejada. A polícia apreendeu uma motocicleta com características compatíveis com a utilizada no crime e investiga os responsáveis pelo ataque. Um suspeito foi preso pela polícia.
O velório de Beatriz foi realizado nesta segunda-feira (3) em Sorocaba, cidade natal da jovem, enquanto a dor de sua perda ecoa entre amigos, familiares e vizinhos.
Especialistas em segurança alertam para os riscos de encontros para venda de produtos online, reforçando a necessidade de locais públicos, movimentados e vigiados para evitar tragédias.