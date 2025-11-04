O setor supermercadista registra falta de trabalhadores em oito das dez funções com maior peso nas folhas de pagamento. Essas ocupações representam cerca de 70% dos empregados do segmento.
Saiba Mais:
- Câmara de Piracicaba terá Semana do Primeiro Emprego; veja
- INMET emite alerta de tempestade e granizo para Piracicaba
A informação consta em levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), elaborado a pedido do jornal O Estado de S. Paulo e publicado na segunda-feira (3).
Quais são as tais 8 vagas mais difíceis de preencher?
- Operador de caixa
- Padeiro
- Açougueiro
- Embalador
- Repositor de mercadorias
- Atendente de loja
- Vendedor
- Auxiliar de serviços de alimentação
A Associação Paulista de Supermercados (Apas) afirma que a taxa de desocupação está em níveis baixos e que, em algumas redes, a falta de pessoal provoca atrasos na abertura de unidades.
As funções listadas demandam capacitação. Uma pesquisa do ManpowerGroup, divulgada em janeiro, indicou que 81% das empresas brasileiras têm dificuldade para encontrar profissionais com habilidades necessárias.
Além da contratação, as empresas relatam dificuldade de retenção. Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) mostram que, em setembro, as demissões voluntárias representaram 38,5% do total. O índice é o maior da série histórica.
Empresários do setor afirmam que parte dos jovens que ingressariam no supermercado como primeira experiência de trabalho tem migrado para atividades informais com rotina flexível. Com isso, até vagas com menor exigência técnica estão sem preenchimento.
Dados do IBGE indicam que o número de pessoas de 18 a 29 anos com negócios próprios cresceu 23% entre 2013 e 2023. Segundo o Sebrae, no último trimestre de 2023, esse grupo representava 16,5% do total de empreendedores no país. Apenas 8,6% eram empregadores, cenário que pode sugerir busca por autonomia e também baixa formalização.
A Abras estima que o setor de supermercados tem cerca de 357 mil vagas abertas, o equivalente a 3,9% do quadro de trabalhadores.