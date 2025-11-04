A informação consta em levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), elaborado a pedido do jornal O Estado de S. Paulo e publicado na segunda-feira (3).

O setor supermercadista registra falta de trabalhadores em oito das dez funções com maior peso nas folhas de pagamento. Essas ocupações representam cerca de 70% dos empregados do segmento.

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) afirma que a taxa de desocupação está em níveis baixos e que, em algumas redes, a falta de pessoal provoca atrasos na abertura de unidades.

As funções listadas demandam capacitação. Uma pesquisa do ManpowerGroup, divulgada em janeiro, indicou que 81% das empresas brasileiras têm dificuldade para encontrar profissionais com habilidades necessárias.

Além da contratação, as empresas relatam dificuldade de retenção. Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) mostram que, em setembro, as demissões voluntárias representaram 38,5% do total. O índice é o maior da série histórica.