O levantamento da GCM indica que, ao longo do período inicial, foram registradas 12 averiguações de indivíduos suspeitos. O total de 22 abordagens inclui também ocorrências como:

O primeiro mês de atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) com patrulhamento ininterrupto na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba, resultou em duas prisões em flagrante, conforme balanço divulgado pela corporação. Uma das ocorrências de flagrante estava relacionada à Lei Maria da Penha e a outra a um furto em estabelecimento comercial.

O comandante da Guarda Civil, Marcos Pavanello Rodrigues, destacou a confirmação da efetividade das ações. "A guarda retornou à atuação 24 horas na praça, reduzindo a permanência de indivíduos suspeitos e fortalecendo a segurança dos comerciantes e da população. É um trabalho preventivo e ostensivo que garante à população a tranquilidade para frequentar a praça com segurança", afirmou Rodrigues.

Impactos na comunidade e comércio local

A iniciativa, que teve início no último sábado (1), com o revezamento diário de duas viaturas, tem gerado retorno positivo dos comerciantes e frequentadores da área.

Comerciantes relatam uma melhora no ambiente e na segurança. Raimundo Renato Gonçalves da Silva, que possui comércio no local há 39 anos, afirmou sentir-se mais seguro para trabalhar e observou que "antes havia muita confusão, perdíamos clientes por conta da perturbação. Agora está mais tranquilo e as pessoas estão retornando à praça, inclusive no período noturno".