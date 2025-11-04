O primeiro mês de atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) com patrulhamento ininterrupto na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba, resultou em duas prisões em flagrante, conforme balanço divulgado pela corporação. Uma das ocorrências de flagrante estava relacionada à Lei Maria da Penha e a outra a um furto em estabelecimento comercial.
O levantamento da GCM indica que, ao longo do período inicial, foram registradas 12 averiguações de indivíduos suspeitos. O total de 22 abordagens inclui também ocorrências como:
- Apoio à zeladoria pública.
- Surto psiquiátrico.
- Furto contra pessoa.
- Captura de condenado.
- Perturbação do sossego público.
- Desacato e resistência.
- Lesão corporal.
- Atendimento social de auxílio ao público.
O comandante da Guarda Civil, Marcos Pavanello Rodrigues, destacou a confirmação da efetividade das ações. "A guarda retornou à atuação 24 horas na praça, reduzindo a permanência de indivíduos suspeitos e fortalecendo a segurança dos comerciantes e da população. É um trabalho preventivo e ostensivo que garante à população a tranquilidade para frequentar a praça com segurança", afirmou Rodrigues.
Impactos na comunidade e comércio local
A iniciativa, que teve início no último sábado (1), com o revezamento diário de duas viaturas, tem gerado retorno positivo dos comerciantes e frequentadores da área.
Comerciantes relatam uma melhora no ambiente e na segurança. Raimundo Renato Gonçalves da Silva, que possui comércio no local há 39 anos, afirmou sentir-se mais seguro para trabalhar e observou que "antes havia muita confusão, perdíamos clientes por conta da perturbação. Agora está mais tranquilo e as pessoas estão retornando à praça, inclusive no período noturno".
Nair Gomes Pascoalino, há 30 anos como comerciante na praça, mencionou que a presença da GCM inibe furtos e contribuiu para a organização e limpeza do local. "A praça estava abandonada, as pessoas deixavam sujeira. Com a Guarda aqui, o pessoal reflete antes de agir de forma inadequada", disse.
Frequentadores também perceberam mudanças. Creuza dos Santos, que utiliza a praça, observou a diminuição de aglomerações e destacou a importância da presença constante da GCM. "Eu temia usar o celular aqui. Cheguei a desviar o caminho algumas vezes, mas nas últimas semanas senti que está mais seguro", relatou.
O prefeito Helinho Zanatta salientou a segurança como prioridade da administração. "A Praça José Bonifácio, com intensa circulação de pessoas, demandava essa atenção. O patrulhamento 24 horas já demonstra resultados. O objetivo é que a população ocupe os espaços públicos com segurança", ressaltou o prefeito.
As ações de monitoramento da GCM na Praça José Bonifácio são realizadas de forma integrada com as secretarias de Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social e Família, Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, além do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). O patrulhamento e a fiscalização na área central prosseguem.