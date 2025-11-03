De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o suspeito — conhecido das autoridades por envolvimento em roubos, furtos e até sequestro em Sorocaba — tentou render as vítimas simulando estar armado. O pânico se espalhou rapidamente.

O que era uma manhã tranquila no bairro Morumbi, em Piracicaba, virou cena de perseguição neste domingo (2). Um homem com várias passagens criminais foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar cometer mais um roubo na região.

Equipes da 4ª Companhia e do Comando de Grupo Patrulha (CGP-IV) foram acionadas e iniciaram uma perseguição intensa pelas ruas Leontino Boscariol e Professor Alberto Vollet Sachs. O cerco foi montado em poucos minutos, e o homem acabou encurralado e detido em uma viela próxima ao ponto do crime.

Durante a revista, nada ilícito foi encontrado, mas o suspeito confessou a tentativa de roubo e chegou a ironizar os policiais, afirmando que “esperava apenas a hora certa” para agir novamente.

As vítimas o reconheceram imediatamente no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. O criminoso foi encaminhado à carceragem e permanece à disposição da Justiça.