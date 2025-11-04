A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira (4) um projeto de lei que promete revolucionar o apoio familiar no Brasil: a ampliação da licença-paternidade de 5 para até 30 dias. A proposta, que tramita sob o número PL 3935/2008, busca adequar a legislação brasileira às necessidades de pais e mães no período crucial do pós-parto, reconhecendo a importância da presença paterna nos primeiros dias de vida do bebê.

Atualmente, a legislação brasileira garante aos pais sob regime CLT apenas 5 dias de licença, um período considerado insuficiente por especialistas e defensores da causa. Em um cenário onde a mãe, muitas vezes em recuperação de um parto (seja cesariana ou normal com lacerações), ainda está debilitada, e o recém-nascido demanda atenção constante, acordando a cada duas horas, o retorno precoce do pai ao trabalho agrava a sobrecarga familiar. A amamentação, por exemplo, leva cerca de 15 dias para se estabelecer sem dor, período em que o apoio paterno é fundamental.

Implementação gradual e flexibilidade