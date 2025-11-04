O tradicional Registro Geral (RG) tem seus dias contados. O governo federal estabeleceu um prazo definitivo para que todos os cidadãos brasileiros realizem a troca para o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que se tornará o padrão oficial em todo o país. De acordo com o Decreto nº 10.977/2022, o RG antigo será aceito somente até o ano de 2032. Após essa data, apenas a versão atualizada terá validade legal.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A principal inovação da CIN é a adoção do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro único, eliminando a possibilidade de duplicidade de documentos entre os diferentes estados e elevando significativamente a segurança contra fraudes. Essa unificação promete simplificar a vida do cidadão e otimizar a identificação em diversas esferas.

Mais segurança e praticidade na palma da mão