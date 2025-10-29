31 de outubro de 2025
NOVO RG

Carteira de Identidade Nacional: saiba valores, prazos e validade

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Agência Brasil

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está disponível para emissão em todo o território brasileiro, em versões física e digital, substituindo gradualmente o antigo Registro Geral (RG). O documento traz o CPF como número único de identificação, o que padroniza o sistema nacional e aumenta a segurança contra fraudes.

A emissão pode ser feita nos Institutos de Identificação de cada estado e do Distrito Federal, mediante agendamento online. A versão física vale como documento convencional, enquanto a digital é automaticamente liberada no aplicativo gov.br, permitindo acesso prático pelo celular e dispensando o porte de papéis impressos em diversas situações.

Segundo o Decreto nº 10.977/2022, o RG tradicional segue válido por até 10 anos após a data de emissão — portanto, poderá ser usado até 2032. Apesar disso, o Governo Federal incentiva que os cidadãos solicitem a nova carteira conforme a necessidade, principalmente para garantir compatibilidade com sistemas digitais e serviços públicos que já adotam o novo padrão.

Como solicitar a nova Carteira de Identidade

Para emitir o documento, o cidadão deve apresentar a certidão de nascimento ou casamento e realizar o agendamento online no site oficial do Instituto de Identificação do estado em que reside. O comparecimento presencial é obrigatório para a coleta de dados biométricos e assinatura.

Após a conclusão do processo, a versão digital da CIN é disponibilizada automaticamente no aplicativo gov.br, o que facilita o acesso à identidade em serviços de autenticação e atendimento eletrônico em órgãos públicos e privados.

Custos e condições

A primeira via da CIN é gratuita quando impressa em papel, conforme previsto pela Lei nº 7.116/1983. No entanto, taxas podem ser cobradas em casos de segunda via, perda, roubo ou dano ao documento, sendo os valores definidos individualmente por cada estado.

Mais segurança e praticidade

A unificação do número de identificação com o CPF representa uma das principais mudanças do novo modelo. A medida visa modernizar e integrar os bancos de dados nacionais, garantindo mais agilidade, confiabilidade e praticidade na confirmação de identidade e no acesso a serviços em todo o território nacional.

A Carteira de Identidade Nacional também conta com tecnologia antifraude, padrões de segurança criptográfica e um layout único para todos os estados, eliminando as diferenças regionais e dificuldades de validação. Segundo o Governo Federal, a transição para o novo modelo faz parte de uma política de identificação digital segura, que busca facilitar o uso do documento em transações financeiras, viagens, serviços de saúde e outros sistemas públicos integrados.

