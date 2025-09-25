CIN é realmente mais segura que o RG? Entenda os detalhes

Desde 2022, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) vem substituindo o RG tradicional e consolidando-se como o principal documento de identificação no país. Atualmente, mais de 33 milhões de brasileiros já emitiram a nova carteira, com destaque para estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Piauí, Novo Santo Antônio se tornou a primeira cidade com 100% da população registrada com a CIN.

VEJA MAIS:

Segurança reforçada contra fraudes

Estudos recentes mostram que a CIN é até 10 vezes mais segura que o RG e cinco vezes mais eficaz que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em prevenir fraudes financeiras. Uma análise de mais de 30 milhões de transações realizadas entre janeiro e agosto de 2025 indicou que 87% delas não apresentaram riscos de adulteração ou falsificação.