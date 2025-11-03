Um homem de 28 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência, na tarde desta segunda-feira (3), no bairro Campestre em Piracicaba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou enquanto realizava um serviço no telhado e acabou caindo, sofrendo uma fratura exposta na perna.