Um homem de 28 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência, na tarde desta segunda-feira (3), no bairro Campestre em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Ataque de criminoso é impedido pela polícia no Morumbi em Piracicaba
- Quedas de árvores deixam rastro de destruição em Piracicaba
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou enquanto realizava um serviço no telhado e acabou caindo, sofrendo uma fratura exposta na perna.
Equipes da Unidade de Resgate e da USA do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (GRAU) foram acionadas e prestaram atendimento no local. O homem foi encaminhado à Central de Ortopedia e Traumatologia (COT), onde permanece sob cuidados médicos.
Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil.