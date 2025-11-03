03 de novembro de 2025
QUEDA GRAVE

Homem cai de telhado e quebra a perna no Campestre em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1
Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros encaminharam a vítima ao COT.
 Um homem de 28 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência, na tarde desta segunda-feira (3), no bairro Campestre em Piracicaba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou enquanto realizava um serviço no telhado e acabou caindo, sofrendo uma fratura exposta na perna.

Equipes da Unidade de Resgate e da USA do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (GRAU) foram acionadas e prestaram atendimento no local. O homem foi encaminhado à Central de Ortopedia e Traumatologia (COT), onde permanece sob cuidados médicos.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil.

