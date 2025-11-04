Estopa possui características marcantes que podem ajudar em sua identificação: ele é um cão idoso, de temperamento extremamente dócil, e anda com uma leve dificuldade em uma das pernas, resultado de uma cirurgia recente. Essas particularidades tornam sua localização ainda mais crucial, pois ele necessita de cuidados e atenção especiais.

Piracicaba está mobilizada na busca urgente por Estopa, um cão idoso e dócil que desapareceu na região da Avenida Independência. O animal, que é um grande amigo e mascote da empresa AC2 Transportes, foi visto pela última vez na tarde de domingo (2), e seus tutores fazem um apelo emocionado por qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro.

As últimas informações sobre Estopa indicam que ele foi visto caminhando pela Avenida Independência, nas proximidades do XV de Piracicaba e, posteriormente, perto do Super Dão. A equipe da AC2 Transportes, que o considera um membro da família, está realizando buscas intensivas em todos os locais possíveis, mas pede a colaboração dos moradores da região.

A preocupação com o bem-estar de Estopa é grande, e a empresa ressalta o carinho que todos têm pelo cão. "Ele é um grande amigo, querido por todos aqui na empresa AC2 Transportes", afirmam os responsáveis, que não medem esforços para encontrá-lo. Qualquer avistamento ou informação sobre Estopa pode ser vital para que ele retorne em segurança para casa.

Quem tiver qualquer notícia sobre o paradeiro de Estopa pode entrar em contato imediatamente pelos telefones (19) 99904-3621 e (19) 98130-1937.