Piracicaba está mobilizada na busca urgente por Estopa, um cão idoso e dócil que desapareceu na região da Avenida Independência. O animal, que é um grande amigo e mascote da empresa AC2 Transportes, foi visto pela última vez na tarde de domingo (2), e seus tutores fazem um apelo emocionado por qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro.
Estopa possui características marcantes que podem ajudar em sua identificação: ele é um cão idoso, de temperamento extremamente dócil, e anda com uma leve dificuldade em uma das pernas, resultado de uma cirurgia recente. Essas particularidades tornam sua localização ainda mais crucial, pois ele necessita de cuidados e atenção especiais.
As últimas informações sobre Estopa indicam que ele foi visto caminhando pela Avenida Independência, nas proximidades do XV de Piracicaba e, posteriormente, perto do Super Dão. A equipe da AC2 Transportes, que o considera um membro da família, está realizando buscas intensivas em todos os locais possíveis, mas pede a colaboração dos moradores da região.
A preocupação com o bem-estar de Estopa é grande, e a empresa ressalta o carinho que todos têm pelo cão. "Ele é um grande amigo, querido por todos aqui na empresa AC2 Transportes", afirmam os responsáveis, que não medem esforços para encontrá-lo. Qualquer avistamento ou informação sobre Estopa pode ser vital para que ele retorne em segurança para casa.
Quem tiver qualquer notícia sobre o paradeiro de Estopa pode entrar em contato imediatamente pelos telefones (19) 99904-3621 e (19) 98130-1937.