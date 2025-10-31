Quando um animal é recebido no Canil Municipal, ele passa por uma avaliação clínica para verificar doenças ou enfermidades que possam comprometer sua saúde. Em seguida, o animal é microchipado, permitindo vincular o CPF do adotante, o que ajuda a combater o abandono. A desverminação é o próximo passo, eliminando parasitas comuns em animais que reviram lixo nas ruas. A vacinação contra doenças graves é fundamental, e a castração é realizada para evitar a proliferação desordenada e prevenir tumores.

O Canil Municipal de Piracicaba reforça a importância da adoção responsável dos animais acolhidos, incluindo cães, gatos e cavalos. Débora Regina da Silva, médica veterinária, que tem orgulho do trabalho realizado, explica o processo detalhado pelo qual cada animal passa ao ser recolhido das ruas, e destaca a necessidade de lares amorosos para essas criaturas.

Débora enfatiza que, apesar do esforço da equipe, que inclui tratadores e o corpo técnico administrativo, o canil não é o ambiente ideal para os animais. "O canil deve ser um 'canal de passagem' para um lar definitivo", afirma. Infelizmente, alguns animais estão no canil desde 2020, o que é indesejável. "Todos nós tentamos oferecer amor e cuidado, mas nada substitui um lar de verdade", reforça.

A adoção responsável é crucial para aliviar os gastos públicos e proporcionar aos animais o vínculo de amor e lealdade que só um lar pode oferecer. "Adotar um de nossos animais é uma experiência transformadora", diz Débora. Ela convida a população a adotar e vivenciar essa conexão única.

Atualmente, cerca de 50 cães e 40 gatos estão disponíveis para adoção na Divisão de Proteção Animal. Interessados podem agendar visita pelo telefone/WhatsApp (19) 3434-3888. A unidade fica na Rua dos Mandis, s/n, bairro Jupiá. A adoção só é permitida para maiores de 18 anos e inclui avaliação prévia do ambiente do adotante.