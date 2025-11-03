03 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SERASA

Feirão Limpa Nome tem descontos de até 99% para negociar dívidas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A iniciativa ocorre em período próximo ao pagamento do 13º salário, o que pode facilitar acordos para quem planeja destinar parte do valor à regularização
A iniciativa ocorre em período próximo ao pagamento do 13º salário, o que pode facilitar acordos para quem planeja destinar parte do valor à regularização

O Serasa iniciou nesta segunda-feira (3) o Feirão Limpa Nome 2025, ação que reúne condições especiais para renegociação de dívidas. O atendimento seguirá até 30 de novembro. A iniciativa ocorre em período próximo ao pagamento do 13º salário, o que pode facilitar acordos para quem planeja destinar parte do valor à regularização financeira.

Saiba Mais:

Dados recentes indicam que cerca de 80 milhões de brasileiros estão com pendências financeiras registradas, o maior volume já contabilizado pelo país. Além de consumidores negativados, também é possível renegociar compromissos em aberto antes da inclusão em listas de restrição de crédito.

Mais de 1.600 empresas participam desta edição, incluindo instituições financeiras, operadoras de telecomunicações e redes do comércio, oferecendo percentuais de desconto que variam conforme cada credor.

Os acordos podem ser realizados pela internet, por meio do site oficial e do aplicativo do Serasa, e presencialmente em unidades dos Correios. Segundo o órgão, o atendimento presencial não tem cobrança adicional.

Serviço

Feirão Serasa Limpa Nome 2025
Período: de 3 a 30 de novembro
Site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/

Atendimento: pelo aplicativo ou presencialmente em agências dos Correios

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários