O Serasa iniciou nesta segunda-feira (3) o Feirão Limpa Nome 2025, ação que reúne condições especiais para renegociação de dívidas. O atendimento seguirá até 30 de novembro. A iniciativa ocorre em período próximo ao pagamento do 13º salário, o que pode facilitar acordos para quem planeja destinar parte do valor à regularização financeira.

Dados recentes indicam que cerca de 80 milhões de brasileiros estão com pendências financeiras registradas, o maior volume já contabilizado pelo país. Além de consumidores negativados, também é possível renegociar compromissos em aberto antes da inclusão em listas de restrição de crédito.