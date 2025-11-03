Nesta quarta-feira (5), a Lua estará em fase cheia e ficará alinhada com o ponto de maior aproximação em relação à Terra. A combinação das duas condições caracteriza o fenômeno conhecido como Superlua. Essa será a segunda ocorrência do evento em 2025 e, de acordo com plataformas de observação, será o momento em que o satélite natural ficará em seu maior tamanho aparente neste ano.

A órbita lunar não é circular, mas elíptica. Por isso, a distância entre a Lua e o planeta varia. Quando o satélite atinge o perigeu, fica mais próximo da superfície terrestre. No apogeu, a distância aumenta. Essa diferença chega a cerca de 50 mil quilômetros entre os dois extremos. Quando a fase cheia acontece próxima ao perigeu, o disco lunar pode ser notado com maior área aparente e maior brilho.