Nesta quarta-feira (5), a Lua estará em fase cheia e ficará alinhada com o ponto de maior aproximação em relação à Terra. A combinação das duas condições caracteriza o fenômeno conhecido como Superlua. Essa será a segunda ocorrência do evento em 2025 e, de acordo com plataformas de observação, será o momento em que o satélite natural ficará em seu maior tamanho aparente neste ano.
Saiba Mais
- Árvore histórica do Engenho cai após chuvas; Nível do rio dispara
- Ataque de criminoso é impedido pela PM no Morumbi em Piracicaba
A órbita lunar não é circular, mas elíptica. Por isso, a distância entre a Lua e o planeta varia. Quando o satélite atinge o perigeu, fica mais próximo da superfície terrestre. No apogeu, a distância aumenta. Essa diferença chega a cerca de 50 mil quilômetros entre os dois extremos. Quando a fase cheia acontece próxima ao perigeu, o disco lunar pode ser notado com maior área aparente e maior brilho.
A plataforma InTheSky.org aponta que o perigeu deste mês ocorrerá aproximadamente nove horas após o início da fase cheia. Já dados de referência indicam que, no perigeu, a distância média fica em torno de 356 mil quilômetros, enquanto no apogeu pode ultrapassar 406 mil quilômetros.
Especialistas afirmam que não existe consenso técnico sobre o uso do termo “Superlua”. De acordo com astrônomos e entidades do setor, a expressão não surgiu dentro da astronomia, mas passou a ser adotada por observadores e comunicadores por ser um termo de fácil compreensão pelo público.
A agência espacial norte-americana NASA registra que momentos de maior aproximação lunar podem influenciar no nível das marés, mas esse efeito se relaciona à posição da Lua em sua órbita, independentemente de estar em fase cheia.
Observadores podem acompanhar o fenômeno ao entardecer, quando o satélite se aproxima do horizonte e o efeito visual pode ser mais perceptível devido às condições atmosféricas.