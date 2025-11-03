03 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VIOLÊNCIA!

72% dos cariocas defendem classificar facções como terroristas

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O levantamento foi realizado após a operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro, que resultou em 121 mortes
O levantamento foi realizado após a operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro, que resultou em 121 mortes

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3.nov.2025) mostra que 72% dos moradores do Rio de Janeiro são favoráveis à equiparação de facções criminosas a organizações classificadas como terroristas.

Saiba Mais:

O levantamento foi realizado após a operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro, que resultou em 121 mortes. Foram feitas 1.500 entrevistas com residentes do Estado do Rio de Janeiro, com idade a partir de 16 anos, entre os dias 30 e 31 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

Questionados sobre o enquadramento de grupos do crime organizado como organizações terroristas, os participantes responderam:

  • A favor: 72%
  • Contra: 23%
  • Não souberam ou não responderam: 5%

O estudo também aponta que 85% dos entrevistados apoiam o aumento das penas para condenados por homicídio a mando de facções criminosas. Já 24% concordam com a flexibilização do acesso a armas de fogo.

Entre os entrevistados, os que se identificam como de direita não bolsonarista registram o maior índice de apoio à medida (95%). Em seguida aparecem os que se declaram bolsonaristas (91%), independentes (74%), lulistas (49%) e pessoas de esquerda não lulista (36%).

O levantamento indica ainda que 82% acreditam que líderes de facções influenciam eleições ao apoiar candidatos, o que dificultaria prisões. Para 80% dos participantes, o poder econômico das facções está concentrado em áreas de maior renda e não nas favelas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários