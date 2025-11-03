Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3.nov.2025) mostra que 72% dos moradores do Rio de Janeiro são favoráveis à equiparação de facções criminosas a organizações classificadas como terroristas.

O levantamento foi realizado após a operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro, que resultou em 121 mortes. Foram feitas 1.500 entrevistas com residentes do Estado do Rio de Janeiro, com idade a partir de 16 anos, entre os dias 30 e 31 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.