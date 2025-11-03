Uma mulher de 26 anos morreu em decorrência de complicações de um câncer de colo de útero, 74 dias depois de ter sido absolvida pelo Tribunal do Júri, no Rio Grande do Sul. Damaris Vitória Kremer da Rosa permaneceu presa por seis anos e morreu em 26 de outubro, em Balneário Arroio do Silva (SC).

Damaris havia sido acusada de envolvimento no homicídio de Daniel Gomes Soveral, ocorrido em 30 de novembro de 2018, em Salto do Jacuí (RS). Além dela, responderam ao processo Henrique Kauê Gollmann, condenado pelo crime, e Wellington Pereira Viana, que também foi absolvido.