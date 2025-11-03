O ponto crucial é identificar se a obstrução das vias aéreas é completa, caracterizada por dificuldade de falar ou tossir, respiração ruidosa, palidez, agitação ou o gesto de levar as mãos ao pescoço. Se houver obstrução completa, devem ser aplicadas manobras de desengasgo.

Menores de um ano

O socorrista deve posicionar a vítima no antebraço, segurando a face, mantendo a cabeça mais baixa que o corpo. Devem ser realizadas cinco pancadas no dorso, usando o calcanhar da mão. Em seguida, a criança é virada (deitada de costas) no outro antebraço para receber cinco compressões torácicas, aplicadas com os dedos indicador e médio, logo abaixo da linha mamilar. O ciclo (cinco pancadas e cinco compressões) deve ser repetido até a desobstrução. Em caso de perda de consciência, deve-se acionar a emergência e começar a reanimação cardiopulmonar.

Maiores de um ano

É indicada a manobra de Heimlich. O socorrista se posiciona atrás da vítima, circundando sua cintura com os braços. Uma das mãos é fechada, e a outra é espalmada sobre ela, centralmente no abdômen, entre o umbigo e o apêndice xifoide. Devem ser aplicadas compressões firmes para dentro e para cima até que a criança consiga respirar ou expela o objeto. A perda de consciência exige acionamento imediato da emergência e início da reanimação cardiopulmonar.