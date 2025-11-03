O cardiologista Fernando Ribas, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, esclarece que os betabloqueadores foram originalmente desenvolvidos para fins cardiológicos. "Eles atuam inibindo os betarreceptores de adrenalina no organismo, o que reduz efeitos típicos da ansiedade no sistema cardiovascular, como o aumento da frequência cardíaca e a elevação da pressão arterial. O controle dessas reações pode trazer alívio durante um episódio de ansiedade", afirmou ao portal Viva Bem.

O uso de medicamentos betabloqueadores para gerenciar sintomas físicos da ansiedade, como palpitações, tremores e sudorese, tem ganhado destaque recentemente, impulsionado por menções em plataformas digitais. Contudo, a comunidade médica faz um alerta: embora esses fármacos possam mitigar as reações corporais do estresse, eles não tratam a origem emocional do quadro e não devem ser utilizados sem prescrição e acompanhamento.

A psiquiatra Danielle Admoni, supervisora na residência de psiquiatria da Unifesp e especialista pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), complementa que o uso pontual do propranolol, um dos medicamentos dessa classe, é frequentemente citado em casos de ansiedade de desempenho, como antes de apresentações ou provas orais. "O betabloqueador pode reduzir sintomas físicos como sudorese intensa ou taquicardia antes de uma exposição, mas a medicação não é um tratamento para a causa fundamental. Ele não atua na sensação de medo ou na tensão antecipatória, agindo apenas no corpo, e não na mente", explixou ao portal.

Riscos da automedicação

Apesar de ser uma medicação antiga, desenvolvida nos anos 1960, a popularidade do propranolol para o controle da ansiedade é recente, impulsionada por relatos em redes sociais e pelas demandas do ambiente de trabalho.

Segundo especialistas, essa tendência reflete uma "cultura do desempenho". Criando um alerta para o risco de banalização do uso, especialmente pela facilidade de acesso. O medicamento auxilia no controle das reações físicas do estresse momentâneo e não substitui o tratamento clínico. Além de possivelmente criar dependências em quem o utiliza, pela falsa sensação de conseguir performar bem por conda do remédio.