Não é a geladeira! Veja qual aparelho mais gasta energia em casa

Surpreendente para muitos consumidores, o principal responsável por aumentos inesperados na conta de energia pode ser o forno elétrico. Modelos domésticos costumam demandar entre 1,5 kW e 2,5 kW por hora de funcionamento — ou seja, em uma hora de uso eles consomem de 1,5 kWh a 2,5 kWh — e equipamentos antigos ou com isolamento deficiente precisam trabalhar mais para manter a temperatura, elevando ainda mais o gasto. Além disso, abrir a porta durante o preparo pode provocar perda de calor de até 20%, forçando o aparelho a ligar por mais tempo.
Para quem não abre mão do forno, há estratégias práticas que reduzem o consumo sem sacrificar resultados culinários. Evite pré-aquecimentos desnecessários; em muitas receitas o tempo de aquecimento pode ser reduzido ou eliminado. Cozinhar em lotes, usar tampas nas panelas quando possível, e manter o equipamento limpo (resíduos aumentam o tempo de aquecimento) também fazem diferença. Optar por modos de cozimento mais eficientes, como convecção quando disponível, e planejar o uso para períodos fora de pico tarifário ajudam a controlar a fatura.
Embora o forno figure entre os maiores vilões do consumo residencial, outros aparelhos também pesam no total: o chuveiro elétrico — especialmente em meses frios —, o ferro de passar e, dependendo da frequência de uso, o micro-ondas são exemplos que merecem atenção. A soma de pequenas rotinas — deixar equipamentos em stand-by, usar aparelhos antigos ou não seguir indicações de eficiência — acaba refletindo em valores mais altos ao final do mês.
Especialistas recomendam ações complementares: conferir a etiqueta Procel ao renovar eletrodomésticos, desligar totalmente aparelhos que não estão em uso, e, quando possível, substituir modelos muito antigos por versões mais eficientes. Medidores de consumo plug-and-play e contratos com medição inteligente podem ajudar a identificar quais equipamentos consomem mais em sua casa. Com ajustes simples no cotidiano é possível reduzir de forma significativa o impacto da cozinha (e de outros pontos) na conta de energia.
