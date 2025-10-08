Não é a geladeira! Veja qual aparelho mais gasta energia em casa

Surpreendente para muitos consumidores, o principal responsável por aumentos inesperados na conta de energia pode ser o forno elétrico. Modelos domésticos costumam demandar entre 1,5 kW e 2,5 kW por hora de funcionamento — ou seja, em uma hora de uso eles consomem de 1,5 kWh a 2,5 kWh — e equipamentos antigos ou com isolamento deficiente precisam trabalhar mais para manter a temperatura, elevando ainda mais o gasto. Além disso, abrir a porta durante o preparo pode provocar perda de calor de até 20%, forçando o aparelho a ligar por mais tempo.

Para quem não abre mão do forno, há estratégias práticas que reduzem o consumo sem sacrificar resultados culinários. Evite pré-aquecimentos desnecessários; em muitas receitas o tempo de aquecimento pode ser reduzido ou eliminado. Cozinhar em lotes, usar tampas nas panelas quando possível, e manter o equipamento limpo (resíduos aumentam o tempo de aquecimento) também fazem diferença. Optar por modos de cozimento mais eficientes, como convecção quando disponível, e planejar o uso para períodos fora de pico tarifário ajudam a controlar a fatura.