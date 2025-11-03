O governo federal confirmou que pretende implementar um novo modelo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A proposta, que estava em consulta pública até o dia 2 de novembro, prevê o fim da obrigatoriedade de autoescolas e a criação de cursos gratuitos de formação de condutores, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, Renan anunciou que as mudanças devem começar a valer ainda em 2025, após a aprovação de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As alterações não precisam passar pelo Congresso Nacional e visam reduzir custos e burocracias no processo para tirar a CNH.