A Prefeitura de Piracicaba, através das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, dará início em 15 dias às obras de readequação da área de street (obstáculos fixos) da pista de skate Alexandre Peverari, situada na Área de Lazer do Trabalhador.
VEJA MAIS:
- R$3,2 bilhões: Piracicaba tem mais de 57 mil devedores; veja
- Quedas de árvores deixam rastro de destruição em Piracicaba
O prefeito Helinho Zanatta autorizou nesta semana a liberação de R$ 127.871,06, como complementação contratual, para cobrir os custos da execução das intervenções no espaço.
A reforma completa, que foi retomada no início do ano após ajustes no projeto, tem progredido. Os serviços de concretagem e parte do polimento do piso (granilite) foram finalizados. Parte das grades de proteção também já foi instalada. Os novos sanitários, incluindo o adaptado para PCD (Pessoa com Deficiência), estão em fase final de acabamento. A obra da praça de convivência, localizada entre a pista e os sanitários, está próxima da conclusão, aguardando apenas a instalação de bancos de concreto, bebedouros e caixa de energia elétrica.
O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, afirmou que a reforma do equipamento esportivo atendia a uma demanda antiga dos frequentadores. Ele ressaltou que, após a conclusão, a pista estará totalmente reformada, moderna e apta para sediar competições de nível nacional: “"Esse equipamento esportivo é muito frequentado e merece nossa atenção. Em breve, teremos uma pista totalmente reformada, moderna e pronta para receber competições em nível nacional, além de promover e alavancar a prática esportiva do skate no município", disse.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
“Estamos transformando um espaço muito querido pela comunidade. Com essa reforma, Piracicaba passa a contar com uma pista moderna, segura e preparada para estimular ainda mais o skate como prática esportiva”, completou.
Cri Duarte, professor e locutor da Confederação Brasileira e da Federação Paulista de Skate, visitou recentemente o local e demonstrou satisfação com o trabalho realizado. Segundo ele, a pista, uma vez reformada, terá condições de receber eventos de grande porte nos âmbitos estadual e nacional.
Destaques de Piracicaba
Em junho deste ano, os irmãos Igor e Miguel Sarco foram destaques na 6ª edição do Anual Yale Street Camp, realizada em Pará de Minas (MG). Miguel, de 11 anos, foi campeão na categoria Mirim e Igor, de 14, conquistou o título na Amador. Ambos são atletas beneficiados pelo programa Bolsa Esportiva da Prefeitura de Piracicaba, coordenado pela Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras).
O bom momento dos atletas de Piracicaba no skate foi também foi premiado durante a 32ª edição do evento Casa Dois. Realizada em junho, na pista da DZ9 em São Paulo, a competição viu Igor conquistar o vice-campeonato na categoria Iniciante, enquanto Miguel levou a medalha de ouro na categoria Mirim.