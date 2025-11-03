O prefeito Helinho Zanatta autorizou nesta semana a liberação de R$ 127.871,06, como complementação contratual, para cobrir os custos da execução das intervenções no espaço.

A Prefeitura de Piracicaba, através das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, dará início em 15 dias às obras de readequação da área de street (obstáculos fixos) da pista de skate Alexandre Peverari, situada na Área de Lazer do Trabalhador.

A reforma completa, que foi retomada no início do ano após ajustes no projeto, tem progredido. Os serviços de concretagem e parte do polimento do piso (granilite) foram finalizados. Parte das grades de proteção também já foi instalada. Os novos sanitários, incluindo o adaptado para PCD (Pessoa com Deficiência), estão em fase final de acabamento. A obra da praça de convivência, localizada entre a pista e os sanitários, está próxima da conclusão, aguardando apenas a instalação de bancos de concreto, bebedouros e caixa de energia elétrica.

O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, afirmou que a reforma do equipamento esportivo atendia a uma demanda antiga dos frequentadores. Ele ressaltou que, após a conclusão, a pista estará totalmente reformada, moderna e apta para sediar competições de nível nacional: “"Esse equipamento esportivo é muito frequentado e merece nossa atenção. Em breve, teremos uma pista totalmente reformada, moderna e pronta para receber competições em nível nacional, além de promover e alavancar a prática esportiva do skate no município", disse.

“Estamos transformando um espaço muito querido pela comunidade. Com essa reforma, Piracicaba passa a contar com uma pista moderna, segura e preparada para estimular ainda mais o skate como prática esportiva”, completou.