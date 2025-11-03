O IPTU é o tributo municipal cobrado dos proprietários de imóveis e é destinado ao financiamento de despesas e investimentos locais em áreas como infraestrutura, educação, saúde e segurança pública.

Piracicaba tem uma dívida ativa de aproximadamente R$3,2 bilhões, valor muito próximo do que o município arrecada no ano. Os débitos, em sua maioria, são referentes ao não pagamento de ISS, IPTU, taxas e multas por pessoas e empresas. Vale lembrar que o orçamento municipal fechado para o ano de 2025, que foi de R$ 3,3 bilhões.

A lista dos dez principais devedores em Piracicaba soma R$ 189 milhões, conforme dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). O levantamento, feito pelo g1, é referente a outubro de 2025 e inclui pessoas físicas e jurídicas, sendo que o maior débito individual alcança R$ 60 milhões.

O não pagamento do IPTU representa uma parcela significativa da dívida ativa atual do município. De acordo com informações da Prefeitura, em resposta a um requerimento da Câmara dos Vereadores em 30 de julho deste ano, o IPTU é responsável por 33,85% do total, somando R$ 1,06 bilhão. Este montante abrange 57.444 devedores.

Entretanto, o Imposto Sobre Serviço (ISS) detém a maior fatia da dívida ativa, correspondendo a 51,20% do total, o que equivale a R$ 1,6 bilhão. Os devedores do ISS variam de empresas do setor cinematográfico a metalúrgicas.