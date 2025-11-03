03 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DÍVIDAS COM A CIDADE

R$3,2 bilhões: Piracicaba tem mais de 57 mil devedores; veja

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Arquivo/JP
Na cidade, mais de 57 mil pessoas estão com dívidas referentes ao IPTU
Na cidade, mais de 57 mil pessoas estão com dívidas referentes ao IPTU

Piracicaba tem uma dívida ativa de aproximadamente R$3,2 bilhões, valor muito próximo do que o município arrecada no ano. Os débitos, em sua maioria, são referentes ao não pagamento de ISS, IPTU, taxas e multas por pessoas e empresas. Vale lembrar que o orçamento municipal fechado para o ano de 2025, que foi de R$ 3,3 bilhões.

VEJA MAIS:

Composição da dívida ativa

O IPTU é o tributo municipal cobrado dos proprietários de imóveis e é destinado ao financiamento de despesas e investimentos locais em áreas como infraestrutura, educação, saúde e segurança pública.

A lista dos dez principais devedores em Piracicaba soma R$ 189 milhões, conforme dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). O levantamento, feito pelo g1, é referente a outubro de 2025 e inclui pessoas físicas e jurídicas, sendo que o maior débito individual alcança R$ 60 milhões.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O não pagamento do IPTU representa uma parcela significativa da dívida ativa atual do município. De acordo com informações da Prefeitura, em resposta a um requerimento da Câmara dos Vereadores em 30 de julho deste ano, o IPTU é responsável por 33,85% do total, somando R$ 1,06 bilhão. Este montante abrange 57.444 devedores.

Entretanto, o Imposto Sobre Serviço (ISS) detém a maior fatia da dívida ativa, correspondendo a 51,20% do total, o que equivale a R$ 1,6 bilhão. Os devedores do ISS variam de empresas do setor cinematográfico a metalúrgicas.

O valor total da dívida ativa de Piracicaba, que engloba o não pagamento de ISS, IPTU, taxas e multas por pessoas e empresas, atingiu R$ 3,2 bilhões. Esse montante é equivalente, em termos práticos, ao orçamento municipal fechado para o ano de 2025, que foi de R$ 3,3 bilhões.

Posicionamento da Prefeitura

A Procuradoria de Execuções Fiscais, por meio da Divisão de Dívida Ativa, comunicou ao g1, que os débitos em questão estão sujeitos a diferentes fases de tramitação, que incluem cobrança administrativa, execução fiscal e suspensão por determinação judicial. A pasta municipal não detalhou, contudo, o estado individual de cada uma das dívidas mencionadas na lista.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários