De acordo com informações da PM, a vítima caminhava pela Avenida T-28, no Setor Bueno, quando foi abordada por quatro homens que a imobilizaram e tentaram colocá-la em um carro prata por volta das 15h50. O grupo tinha como destino uma clínica chamada Casa de Acolhimento Save New Life, situada no Jardim Privé das Oliveiras, próxima ao Madre Germana II. A vítima contou que conseguiu pedir ajuda e, posteriormente, foi localizada e resgatada pelos policiais.

Uma mulher de 43 anos foi resgatada pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) após ser sequestrada e levada contra a vontade para uma clínica de reabilitação, em Goiânia, na tarde de domingo (2). Segundo o depoimento da vítima, o crime teria sido planejado pelo próprio pai, de 64 anos, motivado por uma briga de herança envolvendo bens deixados pela avó, que faleceu há menos de uma semana.

Durante a investigação, os agentes descobriram mensagens de áudio enviadas por um representante da clínica, nas quais ele orientava os sequestradores sobre como realizar a “remoção”. Em um dos trechos, o homem afirma: “Não pode machucar essa menina, mas segura firme, mete as duas mãos debaixo do sovaco e já põe ela no carro. Chegar, não tem conversa”. Em outros áudios, o suspeito fala abertamente sobre a cobrança de R$ 400 pela remoção e R$ 1.600 pela matrícula, indicando que o pai da vítima havia feito o pagamento.

Os três homens contratados para a ação, com idades de 23, 36 e 39 anos, foram presos em flagrante pelo 45º Batalhão da Polícia Militar por volta das 18h25, na GO-040, já em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. Eles confessaram o envolvimento e disseram ter entregue a mulher na clínica, de onde ela seria posteriormente transferida para outra unidade em Trindade.

A Polícia Civil investiga o caso como sequestro e cárcere privado, além de apurar a participação do pai e a responsabilidade da clínica, que pode ter aceitado a internação sem autorização judicial. A mulher, abalada emocionalmente, foi encaminhada para atendimento médico e psicológico após prestar depoimento. A justiça goiana deve decidir sobre as medidas legais contra os envolvidos nos próximos dias.