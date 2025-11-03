Amanhã, terça-feira (4), às 20h, o Salão Nobre da Esalq (USP Piracicaba) será o cenário de um concerto especial que celebra a fé e a cultura popular de Piracicaba. Intitulado "O Divino na Esalq – 2025", o evento gratuito, promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária (SVCEx) da Esalq, promete emocionar o público com uma fusão de música, poesia, dança e espiritualidade.
A maestrina Cíntia Pinotti, em contato com o Jornal de Piracicaba, destacou que o concerto busca "evidenciar a presença do Divino na natureza, nas tradições e na cultura local". O espetáculo contará com apresentações do Coral Luiz de Queiroz, do Grupo Vocal Luiz de Queiroz e do Grupo de Danças Folclóricas da Esalq, além de modas de viola interpretadas pelo professor Antonio José Homsi Goulart.
O programa do concerto foi inspirado em uma obra de arte da professora Sonia Maria De Stefano Piedade, que preside a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Esalq. A apresentação incluirá hinos sacros, músicas populares e folclóricas, e danças tradicionais brasileiras. Além disso, o público poderá assistir a projeções de trechos do filme "Estágio Terminal", de Lauro Pinotti, e imagens da 197ª Festa do Divino de Piracicaba (2023).
Com capacidade limitada a 300 pessoas, o concerto é uma celebração da essência cultural piracicabana, unindo gerações e expressando a devoção por meio da arte. A presença da Bandeira do Divino e a leitura de textos literários enriquecem ainda mais o evento, que pretende manter viva a tradição e o folclore da cidade.
SERVIÇO
O concerto “O Divino na Esalq – 2025” acontece nesta terça-feira (4), às 20h, no Salão Nobre da Esalq (USP Piracicaba), com entrada gratuita e capacidade limitada a 300 pessoas.