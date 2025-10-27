“O Divino na ESALQ”: Concerto celebra fé e folclore em Piracicaba

A fé, a arte e a cultura popular de Piracicaba se unem em um espetáculo especial no campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). No dia 4 de novembro de 2025, às 20h, o Salão Nobre da Esalq será palco do concerto “O Divino na Esalq – 2025”, uma celebração que mistura música, poesia, dança e espiritualidade em homenagem ao Divino Espírito Santo. A entrada é gratuita, e a capacidade é limitada a 300 pessoas.
Promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária (SVCEx) da Esalq, o evento traz apresentações do Coral Luiz de Queiroz, Coral Luiz de Queiroz – Noite, Grupo Vocal Luiz de Queiroz e do Grupo de Danças Folclóricas da Esalq. Em contato com o Jornal de Piracicaba, a maestrina Cíntia Pinotti destacou que o concerto pretende “mostrar o Divino presente na natureza, na regionalidade e nas tradições do nosso povo, mantendo viva a espiritualidade e o folclore piracicabano”.
O programa inclui músicas sacras, populares e folclóricas, além de modas de viola executadas pelo violeiro e professor da Esalq Antonio José Homsi Goulart. As apresentações terão ainda participação da Bandeira do Divino, símbolo carregado de fé e esperança, e leituras de textos preparados por integrantes de grupos literários de Piracicaba.
De acordo com a maestrina, o concerto de 2025 traz uma inspiração especial: “Neste ano, o ponto de partida para o programa foi o quadro da professora e artista plástica Sonia Maria De Stefano Piedade, que também preside a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Esalq. A obra traduz em cores e formas o espírito do Divino”, contou Cíntia.
No roteiro, o público será conduzido por uma sonora que vai desde hinos sacros até composições emblemáticas da música popular brasileira. A programação também inclui danças tradicionais brasileiras, além de uma participação com projeções de trechos do filme “Estágio Terminal”, de Lauro Pinotti, e imagens da 197ª Festa do Divino de Piracicaba (2023), registradas por Jadiel Aguiar e Silva.
“O Divino na Esalq” é mais do que um concerto, é uma celebração da essência cultural piracicabana, que une gerações e expressa a devoção através da arte. Com vozes, violas e passos de dança, a apresentação promete emocionar o público e reafirmar a tradição que faz parte da identidade da cidade.
SERVIÇO
O concerto “O Divino na Esalq – 2025” acontece na terça-feira, 4 de novembro de 2025, às 20h, no Salão Nobre da Esalq (USP Piracicaba), com entrada gratuita e capacidade limitada a 300 pessoas.