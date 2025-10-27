“O Divino na ESALQ”: Concerto celebra fé e folclore em Piracicaba

A fé, a arte e a cultura popular de Piracicaba se unem em um espetáculo especial no campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). No dia 4 de novembro de 2025, às 20h, o Salão Nobre da Esalq será palco do concerto “O Divino na Esalq – 2025”, uma celebração que mistura música, poesia, dança e espiritualidade em homenagem ao Divino Espírito Santo. A entrada é gratuita, e a capacidade é limitada a 300 pessoas.

Promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária (SVCEx) da Esalq, o evento traz apresentações do Coral Luiz de Queiroz, Coral Luiz de Queiroz – Noite, Grupo Vocal Luiz de Queiroz e do Grupo de Danças Folclóricas da Esalq. Em contato com o Jornal de Piracicaba, a maestrina Cíntia Pinotti destacou que o concerto pretende “mostrar o Divino presente na natureza, na regionalidade e nas tradições do nosso povo, mantendo viva a espiritualidade e o folclore piracicabano”.