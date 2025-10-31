A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a cidade de Piracicaba e a região metropolitana, válido de sexta-feira (31) até domingo (2), com possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento e descargas elétricas.

Saiba Mais:

Durante esse período, a previsão aponta temperaturas máximas de 27 °C a 29 °C e mínimas entre 18 °C e 20 °C. A previsão para sábado é de que o clima se mantém instável com tempestade possível, e para domingo há previsão de chuvas ocasionais e tempestade.