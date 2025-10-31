01 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO!

Piracicaba sob alerta: risco de tempestades até domingo; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
Piracicaba tem possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento e descargas elétricas
Piracicaba tem possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento e descargas elétricas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a cidade de Piracicaba e a região metropolitana, válido de sexta-feira (31) até domingo (2), com possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento e descargas elétricas.

Saiba Mais:

Durante esse período, a previsão aponta temperaturas máximas de 27 °C a 29 °C e mínimas entre 18 °C e 20 °C. A previsão para sábado é de que o clima se mantém instável com tempestade possível, e para domingo há previsão de chuvas ocasionais e tempestade.

Segundo o órgão estadual, podem ocorrer alagamentos, deslizamentos e queda de árvores, em função da instabilidade atmosférica e dos ventos associados ao sistema frontal. Em áreas com histórico de risco, a recomendação é evitar permanecer em locais abertos ou sob árvores.

Condições esperadas por dia

  • Sábado (1º): instabilidade prevista, máxima próxima de 29 °C.
  • Domingo (2): chuvas ocasionais com momento de tempestade, máxima estimada em 26 °C.

Recomendações à população

  • Evite permanecer em áreas alagáveis ou nas margens de córregos durante as chuvas.
  • Não se abrigue sob árvores ou em locais instáveis enquanto houver ventos fortes ou raios.
  • Motoristas devem reduzir a velocidade em trechos com acúmulo de água ou em rotas com risco de queda de galhos.
  • Em caso de emergência, entre em contato com os números da Defesa Civil (199) ou do Corpo de Bombeiros (193).

A previsão e o alerta devem ser monitorados, pois novos comunicados podem ser emitidos se as condições climáticas se agravarem.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários