O nível do Rio Piracicaba voltou a subir nesta quinta-feira (30) após as chuvas registradas na região. De acordo com dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), o rio atingiu 2 metros e 4 centímetros no início da manhã.

A elevação ocorreu após a sequência de precipitações observadas desde a noite de quarta-feira (29). Técnicos do SAISP informaram que o volume de chuva acumulado contribuiu para o aumento gradual do nível, que vinha se mantendo estável nos últimos dias.