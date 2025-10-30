31 de outubro de 2025
RIOZÃO CHEIO!

Nível do Rio Piracicaba sobe para 2 metros após fortes chuvas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
A elevação ocorreu após a sequência de precipitações observadas desde a noite de quarta-feira (29)
O nível do Rio Piracicaba voltou a subir nesta quinta-feira (30) após as chuvas registradas na região. De acordo com dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), o rio atingiu 2 metros e 4 centímetros no início da manhã.

A elevação ocorreu após a sequência de precipitações observadas desde a noite de quarta-feira (29). Técnicos do SAISP informaram que o volume de chuva acumulado contribuiu para o aumento gradual do nível, que vinha se mantendo estável nos últimos dias.

A previsão meteorológica indica possibilidade de novas pancadas de chuva para os próximos dias, o que pode influenciar novamente o comportamento do Rio Piracicaba. Os órgãos responsáveis reforçam que a população deve acompanhar as atualizações oficiais e evitar aproximação de áreas sujeitas a alagamentos.

