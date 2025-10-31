Um dos moradores informou que passa pelo trecho diariamente e afirmou que, nos períodos de maior movimento, é difícil atravessar a avenida tanto para motoristas quanto para pedestres. Ele destacou ainda que a ausência de faixa de pedestres contribui para a insegurança de quem precisa cruzar a via.

Moradores do bairro Jardim Caxambu procuraram novamente a redação do Jornal de Piracicaba para relatar que o trânsito permanece intenso ainda na Avenida Antonio Fazanaro, esquina com a Rua Luiz Razera. Segundo os relatos, o fluxo de veículos aumenta em diversos horários do dia, dificultando a travessia e o deslocamento na região.

Outros moradores também relataram situações semelhantes e pedem que o poder público adote medidas para melhorar o tráfego e garantir maior segurança na circulação de pedestres. Entre as sugestões, estão a implantação de sinalização adequada e a instalação de uma faixa de pedestres no cruzamento.

O Jornal de Piracicaba já havia publicado, anteriormente, uma matéria informando que o trecho vinha apresentando problemas no tráfego de veículos. Na ocasião, a reportagem apontou que o aumento no número de automóveis e a falta de sinalização adequada estavam entre os fatores que contribuíam para as dificuldades enfrentadas pelos moradores.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.

O que diz a Prefeitura

O Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que avaliará o trecho para definir a necessidade de instalação de faixas de pedestres."