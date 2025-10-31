01 de novembro de 2025
SEGURANÇA

Presidente Lula assina projeto de lei Antifacção; veja o que muda

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
o projeto de Lei Antifacção propõe o aumento das penas para pessoas envolvidas com organizações criminosas
o projeto de Lei Antifacção propõe o aumento das penas para pessoas envolvidas com organizações criminosas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na tarde desta sexta-feira (31), o projeto de Lei Antifacção, que propõe o aumento das penas para pessoas envolvidas com organizações criminosas.

Saiba Mais:

Após a assinatura do presidente, o texto será encaminhado ao Congresso Nacional. Para que entre em vigor, o projeto precisa ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a Casa está preparada para analisar o texto com rapidez. Segundo ele, o objetivo é “dar total celeridade ao projeto”.

A proposta faz parte das ações do governo federal voltadas ao combate à criminalidade organizada no país.

