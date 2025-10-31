01 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM CANA

Furto desvendado: PM estoura esquema e prende receptador

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Os produtos furtados foram devolvidas à vítima pela polícia.
Os produtos furtados foram devolvidas à vítima pela polícia.

 A manhã desta quinta-feira (30) foi agitada no bairro Jardim Santo Antônio, em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, quando a Polícia Militar colocou fim a um esquema de furto e receptação que vinha tirando o sossego dos moradores.

VEJA MAIS

Por volta das 10h40, as equipes estavam nas ruas investigando um furto que havia acontecido durante a madrugada. Em uma das abordagens, os policiais interceptaram dois suspeitos — e um deles acabou abrindo o jogo, confessando ter invadido um imóvel junto com um comparsa para levar diversos objetos.

Com as informações em mãos, os PMs seguiram o rastro e chegaram a uma casa nas proximidades, onde encontraram o receptador — o homem que havia comprado o material furtado. No local, os policiais recuperaram duas TVs, dois botijões de gás e uma lavadora de alta pressão, tudo já separado e pronto para revenda.

O homem foi preso em flagrante por receptação, enquanto os dois ladrões foram identificados e levados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi formalizado.

Os produtos foram devolvidos à vítima, que pôde respirar aliviada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários