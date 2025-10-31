A manhã desta quinta-feira (30) foi agitada no bairro Jardim Santo Antônio, em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, quando a Polícia Militar colocou fim a um esquema de furto e receptação que vinha tirando o sossego dos moradores.

VEJA MAIS

Por volta das 10h40, as equipes estavam nas ruas investigando um furto que havia acontecido durante a madrugada. Em uma das abordagens, os policiais interceptaram dois suspeitos — e um deles acabou abrindo o jogo, confessando ter invadido um imóvel junto com um comparsa para levar diversos objetos.