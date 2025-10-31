Uma mulher quebrou 11 equipamentos eletrônicos na sede da Equatorial Piauí, localizada no centro de Teresina, na manhã de quarta-feira (29). A ação foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais. Segundo as imagens, a cliente protestava contra a falta de energia em sua residência.
Durante o vídeo, a mulher afirma que estava há dias sem energia elétrica e que já havia procurado diversos canais da empresa, além da ouvidoria e da delegacia. Em meio ao protesto, ela relata ter se sentido desrespeitada por funcionários da companhia.
Como ocorreu o protesto
De acordo com uma testemunha que preferiu não se identificar, a mulher trabalha como cozinheira e comercializa refeições. Ainda segundo o relato, a casa dela estava sem energia há cerca de 15 dias, e as solicitações de religação não teriam sido atendidas.
A testemunha informou que a cliente levou ao local uma sacola com alimentos estragados e os espalhou no salão de atendimento. Após o ato, as pessoas que aguardavam serviço deixaram o espaço devido ao odor.
Nas imagens, é possível ver a mulher derrubando nove monitores e duas impressoras dos guichês de atendimento. Em seguida, ela chora e afirma estar exausta com a situação. Funcionários e clientes se afastaram, e parte da equipe entrou em outra sala durante a confusão.
Posicionamento da empresa
Em nota, a Equatorial Piauí confirmou o ocorrido e informou que a cliente se exaltou durante o atendimento na Agência Centro, localizada na Avenida Maranhão, causando danos ao local.
A distribuidora declarou que respeita o direito de manifestação, mas repudia qualquer tipo de dano ao patrimônio, aos colaboradores e aos prestadores de serviço. A empresa afirmou ainda que uma equipe técnica foi enviada à residência da cliente no mesmo dia, mas ninguém foi encontrado. Segundo a concessionária, o fornecimento de energia estava normal na unidade.