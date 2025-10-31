Durante o vídeo, a mulher afirma que estava há dias sem energia elétrica e que já havia procurado diversos canais da empresa, além da ouvidoria e da delegacia. Em meio ao protesto, ela relata ter se sentido desrespeitada por funcionários da companhia.

Uma mulher quebrou 11 equipamentos eletrônicos na sede da Equatorial Piauí, localizada no centro de Teresina, na manhã de quarta-feira (29). A ação foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais. Segundo as imagens, a cliente protestava contra a falta de energia em sua residência.

De acordo com uma testemunha que preferiu não se identificar, a mulher trabalha como cozinheira e comercializa refeições. Ainda segundo o relato, a casa dela estava sem energia há cerca de 15 dias, e as solicitações de religação não teriam sido atendidas.

A testemunha informou que a cliente levou ao local uma sacola com alimentos estragados e os espalhou no salão de atendimento. Após o ato, as pessoas que aguardavam serviço deixaram o espaço devido ao odor.

Nas imagens, é possível ver a mulher derrubando nove monitores e duas impressoras dos guichês de atendimento. Em seguida, ela chora e afirma estar exausta com a situação. Funcionários e clientes se afastaram, e parte da equipe entrou em outra sala durante a confusão.

Posicionamento da empresa