TENSÃO EM PIRACICABA

Pedintes cospem em trabalhadores que negam dinheiro na praça TCI

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Alunos e trabalhadores relataram insegurança ao atravessar a praça do TCI.

 O medo tomou conta da Praça do Terminal Central de Integração (TCI), em Piracicaba. Quem passa por ali — principalmente trabalhadores e estudantes — relata cenas de verdadeiro desespero.

As abordagens agressivas de usuários que ficam de ponto fixo no local têm se tornado rotina. Segundo os frequentadores, basta negar um pedido de dinheiro para começar a enxurrada de xingamentos, ameaças e até cuspidas no rosto. "O dia que só resmungam e não ameaçam é um alívio para nós", relatou a balconista Renata Heize Ribeiro, de 23 anos.

“É um sufoco todo dia. A gente vem trabalhar e precisa atravessar a praça com medo”, desabafou a vendedora Shirley Razera, 45, que que passa pelo local diariamente.

O cenário é de abandono: roupas jogadas, restos de comida, sacos plásticos e pinos espalhados pelo chão. O espaço público, que deveria ser passagem segura, virou ponto de tensão e insegurança.

A população cobra urgência nas ações do poder público para devolver a tranquilidade a quem só quer ir e vir em paz.

