O medo tomou conta da Praça do Terminal Central de Integração (TCI), em Piracicaba. Quem passa por ali — principalmente trabalhadores e estudantes — relata cenas de verdadeiro desespero.
VEJA MAIS
- Carreta tomba com 40 toneladas na avenida Rio Claro em Piracicaba
- Homem que matou mulher em terreno baldio é preso
As abordagens agressivas de usuários que ficam de ponto fixo no local têm se tornado rotina. Segundo os frequentadores, basta negar um pedido de dinheiro para começar a enxurrada de xingamentos, ameaças e até cuspidas no rosto. "O dia que só resmungam e não ameaçam é um alívio para nós", relatou a balconista Renata Heize Ribeiro, de 23 anos.
“É um sufoco todo dia. A gente vem trabalhar e precisa atravessar a praça com medo”, desabafou a vendedora Shirley Razera, 45, que que passa pelo local diariamente.
O cenário é de abandono: roupas jogadas, restos de comida, sacos plásticos e pinos espalhados pelo chão. O espaço público, que deveria ser passagem segura, virou ponto de tensão e insegurança.
A população cobra urgência nas ações do poder público para devolver a tranquilidade a quem só quer ir e vir em paz.