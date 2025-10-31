O medo tomou conta da Praça do Terminal Central de Integração (TCI), em Piracicaba. Quem passa por ali — principalmente trabalhadores e estudantes — relata cenas de verdadeiro desespero.

As abordagens agressivas de usuários que ficam de ponto fixo no local têm se tornado rotina. Segundo os frequentadores, basta negar um pedido de dinheiro para começar a enxurrada de xingamentos, ameaças e até cuspidas no rosto. "O dia que só resmungam e não ameaçam é um alívio para nós", relatou a balconista Renata Heize Ribeiro, de 23 anos.