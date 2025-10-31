Três anos depois, uma das versões da obra foi furtada no Palácio de Blenheim, na Inglaterra, local onde nasceu Winston Churchill. O roubo, que durou poucos minutos, resultou na prisão de suspeitos, mas a escultura não foi recuperada. Acredita-se que tenha sido derretida ou fragmentada para a venda do ouro.

A escultura “America”, do artista italiano Maurizio Cattelan, feita em ouro maciço de 18 quilates e pesando cerca de 100 quilos, será leiloada no dia 18 de novembro pela casa de leilões Sotheby’s, em Nova York. A peça ficou conhecida após ter sido instalada no banheiro do Museu Guggenheim, em 2016, onde recebeu aproximadamente 100 mil visitantes, segundo informações da CNN Style.

De acordo com o artista, existem múltiplas edições de “America”. A versão que será leiloada estava em posse privada desde 2017 e voltará a ser exibida ao público antes da venda. A exposição ocorrerá por dez dias no banheiro do quarto andar da nova sede da Sotheby’s, em Nova York.

Os visitantes poderão observar a peça, mas o uso do vaso sanitário não será permitido. Segundo David Galperin, chefe de arte contemporânea da Sotheby’s, a porta do espaço permanecerá aberta durante o período de visitação.

O preço inicial do leilão será calculado com base no valor atual do ouro, o que deve colocar o lance de partida em torno de US$ 10 milhões (cerca de R$ 53,7 milhões). O valor pode aumentar conforme o interesse dos colecionadores.