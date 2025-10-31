A escultura “America”, do artista italiano Maurizio Cattelan, feita em ouro maciço de 18 quilates e pesando cerca de 100 quilos, será leiloada no dia 18 de novembro pela casa de leilões Sotheby’s, em Nova York. A peça ficou conhecida após ter sido instalada no banheiro do Museu Guggenheim, em 2016, onde recebeu aproximadamente 100 mil visitantes, segundo informações da CNN Style.
Três anos depois, uma das versões da obra foi furtada no Palácio de Blenheim, na Inglaterra, local onde nasceu Winston Churchill. O roubo, que durou poucos minutos, resultou na prisão de suspeitos, mas a escultura não foi recuperada. Acredita-se que tenha sido derretida ou fragmentada para a venda do ouro.
De acordo com o artista, existem múltiplas edições de “America”. A versão que será leiloada estava em posse privada desde 2017 e voltará a ser exibida ao público antes da venda. A exposição ocorrerá por dez dias no banheiro do quarto andar da nova sede da Sotheby’s, em Nova York.
Os visitantes poderão observar a peça, mas o uso do vaso sanitário não será permitido. Segundo David Galperin, chefe de arte contemporânea da Sotheby’s, a porta do espaço permanecerá aberta durante o período de visitação.
O preço inicial do leilão será calculado com base no valor atual do ouro, o que deve colocar o lance de partida em torno de US$ 10 milhões (cerca de R$ 53,7 milhões). O valor pode aumentar conforme o interesse dos colecionadores.
Galperin afirmou que essa decisão busca evidenciar a diferença entre o valor material e o valor artístico de uma obra. A escultura, segundo ele, dialoga com outros trabalhos provocativos de Cattelan, como “Comedian”, a banana fixada à parede com fita adesiva, vendida por US$ 6,24 milhões em 2024.
A Sotheby’s informou que esta pode ser a única versão física de “America” disponível, embora Cattelan tenha planejado a criação de três exemplares. Para Galperin, a obra se insere na tradição de artistas que questionam o sistema da arte, como Marcel Duchamp, autor do mictório invertido apresentado em 1917.