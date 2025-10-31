Os cemitérios municipais de Piracicaba esperam receber cerca de 25 mil visitantes neste domingo, 2 de novembro, Dia de Finados, considerada a data de maior movimentação anual. Os cemitérios da Saudade, da Vila Rezende e de Ibitiruna, administrados pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, funcionarão das 7h às 18h.

A Secretaria de Obras informou que a limpeza dos jazigos poderá ser realizada no próprio Dia de Finados. Contudo, reformas e pinturas deverão ser concluídas até amanhã (1).

Missas e Estrutura de Apoio