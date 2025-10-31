Os cemitérios municipais de Piracicaba esperam receber cerca de 25 mil visitantes neste domingo, 2 de novembro, Dia de Finados, considerada a data de maior movimentação anual. Os cemitérios da Saudade, da Vila Rezende e de Ibitiruna, administrados pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, funcionarão das 7h às 18h.
A Secretaria de Obras informou que a limpeza dos jazigos poderá ser realizada no próprio Dia de Finados. Contudo, reformas e pinturas deverão ser concluídas até amanhã (1).
Missas e Estrutura de Apoio
Haverá missas programadas para a data, oferecendo um momento de homenagem aos entes falecidos:
- Cemitério da Saudade: Missas às 7h e 8h30 na capela. Uma tenda foi instalada em frente à capela para o conforto dos visitantes.
- Cemitério da Vila Rezende: Missas às 8h e 10h.
- Cemitério Parque da Ressureição: Haverá Missas às 07h, 09h, 11h, 15h e 16h, conduzidas por padres convidados.
Diversas secretarias municipais e o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) atuarão em ações de apoio à população.
Logística e Segurança
Trânsito e Transportes: Agentes da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes realizarão o monitoramento nos cemitérios da Vila Rezende e Saudade. Na Saudade, o trabalho será focado na segurança e travessia dos pedestres na entrada principal. As linhas de ônibus municipais operarão com a tabela de horários de domingos e feriados.
Comércio Ambulante: Oito ambulantes estão autorizados a comercializar flores naturais e artificiais nas imediações dos cemitérios da Saudade (cinco) e da Vila Rezende (três), seguindo a regulamentação da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.
Fiscalização: O Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) fiscalizará o comércio no entorno e intensificará o patrulhamento, com pontos de parada nos cemitérios da Saudade e Vila Rezende, além do suporte das viaturas de setor da GCM.
Bebedouros: O Semae instalará bebedouros nos cemitérios da Vila Rezende e da Saudade até 1º de novembro.
A equipe do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria de Saúde, informou que os cemitérios passam por desinsetização e desratização periódica. Nos cemitérios da Saudade e da Vila Rezende, há atenção especial à proliferação de escorpiões, que se alimentam de baratas. O trabalho de controle também é realizado em bueiros e bocas de lobo nas ruas próximas.
Locais de Visitação:
Cemitério da Saudade: Avenida Piracicamirim, 2.201, bairro Alto.
Cemitério da Vila Rezende: Avenida Marechal Costa e Silva, 44, Jardim Primavera.
Cemitério de Ibitiruna: Estrada Carlos Augusto da Silveira, Ibitiruna.
Cemitério Parque da Ressureição: Av. Luciano Guidotti, 1754