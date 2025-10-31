01 de novembro de 2025
Finados: Cemitérios municipais devem receber 25 visitantes; veja

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Will Baldine/JP
Para do Dia de Finados, no domingo (2), os cemitérios de Piracicaba terão uma programação especial; saiba mais
Para do Dia de Finados, no domingo (2), os cemitérios de Piracicaba terão uma programação especial; saiba mais

Os cemitérios municipais de Piracicaba esperam receber cerca de 25 mil visitantes neste domingo, 2 de novembro, Dia de Finados, considerada a data de maior movimentação anual. Os cemitérios da Saudade, da Vila Rezende e de Ibitiruna, administrados pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, funcionarão das 7h às 18h.

VEJA MAIS:

A Secretaria de Obras informou que a limpeza dos jazigos poderá ser realizada no próprio Dia de Finados. Contudo, reformas e pinturas deverão ser concluídas até amanhã (1).

Missas e Estrutura de Apoio

Haverá missas programadas para a data, oferecendo um momento de homenagem aos entes falecidos:

  • Cemitério da Saudade: Missas às 7h e 8h30 na capela. Uma tenda foi instalada em frente à capela para o conforto dos visitantes.
  • Cemitério da Vila Rezende: Missas às 8h e 10h.
  • Cemitério Parque da Ressureição: Haverá Missas às  07h, 09h, 11h, 15h e 16h, conduzidas por padres convidados.

Diversas secretarias municipais e o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) atuarão em ações de apoio à população.

Logística e Segurança

Trânsito e Transportes: Agentes da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes realizarão o monitoramento nos cemitérios da Vila Rezende e Saudade. Na Saudade, o trabalho será focado na segurança e travessia dos pedestres na entrada principal. As linhas de ônibus municipais operarão com a tabela de horários de domingos e feriados.

Comércio Ambulante: Oito ambulantes estão autorizados a comercializar flores naturais e artificiais nas imediações dos cemitérios da Saudade (cinco) e da Vila Rezende (três), seguindo a regulamentação da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.

Fiscalização: O Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) fiscalizará o comércio no entorno e intensificará o patrulhamento, com pontos de parada nos cemitérios da Saudade e Vila Rezende, além do suporte das viaturas de setor da GCM.

Bebedouros: O Semae instalará bebedouros nos cemitérios da Vila Rezende e da Saudade até 1º de novembro.

A equipe do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria de Saúde, informou que os cemitérios passam por desinsetização e desratização periódica. Nos cemitérios da Saudade e da Vila Rezende, há atenção especial à proliferação de escorpiões, que se alimentam de baratas. O trabalho de controle também é realizado em bueiros e bocas de lobo nas ruas próximas.

Locais de Visitação:

Cemitério da Saudade: Avenida Piracicamirim, 2.201, bairro Alto.

Cemitério da Vila Rezende: Avenida Marechal Costa e Silva, 44, Jardim Primavera.

Cemitério de Ibitiruna: Estrada Carlos Augusto da Silveira, Ibitiruna.

Cemitério Parque da Ressureição: Av. Luciano Guidotti, 1754

