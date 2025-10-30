31 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Homem que matou mulher em terreno baldio é preso

Por Da redação/Pira1 |
Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Portal E-Limeira
Jéssica Carolina da Silva foi assassinada em um terreno no Parque Hipólito., em Limeira.
 A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (30), um homem de 25 anos suspeito de assassinar Jéssica Carolina da Silva, de 30 anos. O corpo da vítima foi encontrado por moradores, na tarde de quarta-feira (29), em uma área verde do Parque Hipólito, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as investigações, imagens de câmeras de segurança e exames periciais ajudaram a polícia a identificar o suspeito, que mantinha um relacionamento com Jéssica. A vítima apresentava um ferimento na cabeça, compatível com agressão.

Durante o trabalho de apuração, os agentes confirmaram que o homem esteve com a vítima na noite do crime. A perícia técnica também localizou indícios conclusivos que ligam o suspeito ao homicídio.

A prisão foi efetuada na casa do investigado, que foi autuado por homicídio. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil, que agora busca esclarecer a motivação do crime.

