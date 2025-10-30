A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (30), um homem de 25 anos suspeito de assassinar Jéssica Carolina da Silva, de 30 anos. O corpo da vítima foi encontrado por moradores, na tarde de quarta-feira (29), em uma área verde do Parque Hipólito, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as investigações, imagens de câmeras de segurança e exames periciais ajudaram a polícia a identificar o suspeito, que mantinha um relacionamento com Jéssica. A vítima apresentava um ferimento na cabeça, compatível com agressão.