Uma carreta que transportava duas peças de 20 toneladas cada tombou no início da manhã desta sexta-feira (31), na avenida Rio Claro, no bairro Areão, em Piracicaba.

Segundo informações, o veículo estava na saída de uma metalúrgica quando uma das peças teria se deslocado na carroceria, provocando o tombamento.