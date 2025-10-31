31 de outubro de 2025
ACIDENTE NO AREÃO

Carreta tomba com 40 toneladas na avenida Rio Claro em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O acidente aconteceu em um trecho ao lado de uma metalúrgica.
O acidente aconteceu em um trecho ao lado de uma metalúrgica.

 Uma carreta que transportava duas peças de 20 toneladas cada tombou no início da manhã desta sexta-feira (31), na avenida Rio Claro, no bairro Areão, em Piracicaba.

Segundo informações, o veículo estava na saída de uma metalúrgica quando uma das peças teria se deslocado na carroceria, provocando o tombamento.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Uma das faixas da via precisou ser interditada, mas o trânsito seguiu fluindo normalmente.

Equipes da Semutran foram acionadas e acompanharam a remoção da carga e do veículo após a transferência segura do material.

