Uma carreta que transportava duas peças de 20 toneladas cada tombou no início da manhã desta sexta-feira (31), na avenida Rio Claro, no bairro Areão, em Piracicaba.
Segundo informações, o veículo estava na saída de uma metalúrgica quando uma das peças teria se deslocado na carroceria, provocando o tombamento.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Uma das faixas da via precisou ser interditada, mas o trânsito seguiu fluindo normalmente.
Equipes da Semutran foram acionadas e acompanharam a remoção da carga e do veículo após a transferência segura do material.