O espetáculo é inspirado nas lendárias histórias contadas por Sherazade, propondo uma viagem profunda pelas tradições e pela espiritualidade do Oriente. O enredo central parte da clássica dinâmica entre Sherazade e o rei Shariar para ressaltar o poder transformador da arte, das narrativas e da palavra, evidenciando sua força curativa e a capacidade de despertar empatia e humanidade. A montagem é uma releitura contemporânea da famosa coletânea de contos árabes, combinando mito, dança e forte carga emocional.

Com 23 anos de atuação e consolidado como um centro de referência em dança em Piracicaba, oferecendo modalidades como dança do ventre, tribal fusion, ballet, jazz, flamenco e dança de salão, o Espaço Ventre Vida anuncia o seu principal evento do ano: o 22º Espetáculo de Dança, que nesta edição se debruça sobre o tema "As Mil e Uma Noites". A apresentação está agendada para a próxima sexta-feira, 7 de novembro, no horário das 20h, no Teatro Municipal "Erotides de Campos", localizado no Engenho Central.

Com direção geral e artística de Fernanda Marina Everaldo, o roteiro foi desenvolvido por ela em parceria com Carmelina de Toledo Piza, que também sobe ao palco como a intérprete da contadora de histórias. O elenco é composto por cerca de 50 bailarinos, entre crianças e adultos, que se unem para dar vida a 16 coreografias inéditas, criadas e ensaiadas ao longo do ano especificamente para esta edição. A produção ainda será abrilhantada pela participação especial dos bailarinos internacionais Tarik e Julli Canoli, figuras notáveis na cena da dança oriental, que prometem trazer novas nuances à interpretação coreográfica.

O espetáculo tem classificação livre e duração aproximada de 1h30. Os ingressos já estão disponíveis para venda no Espaço Ventre Vida e também poderão ser adquiridos na bilheteria do Teatro Municipal no dia do evento, com os seguintes preços: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) — o valor de meia-entrada também se aplica a compras antecipadas e para assinantes do Jornal de Piracicaba. As vendas prosseguem até que os ingressos se esgotem. A expectativa de casa cheia confirma o espetáculo como um dos momentos mais aguardados da agenda cultural da cidade, reunindo estilos, gerações e expressões em uma grande celebração da arte.

A produção conta com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Ação Cultural (Semac), da Prefeitura de Piracicaba e do Jornal de Piracicaba, além do patrocínio de empresas como FTL Grupo Fit Labore, Vetek, Eine e Cleide Borges.

SERVIÇO